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ГИБДД СО: итоги целенаправленных рейдовых мероприятий с 19 по 21 ноября

22 ноября 2021 14:09
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Выявлено более 2700 различных правонарушений в области дорожного движения.

В ходе рейдовых мероприятий с 19 по 21 ноября сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 2700 различных правонарушений в области дорожного движения. Выявлено 62 водителя, которые сели за руль транспортного средства в состоянии опьянения или отказались от прохождения медицинского освидетельствования.  

Выявление водителей в нетрезвом виде является безусловным приоритетом в работе дорожно-патрульной службы, однако сотрудники ГИБДД уделяют внимание и другим видам правонарушений. В их числе - управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, и управление транспортом водителем, лишенным права. За истекшие три дня сотрудники полиции выявили 26 водителей, лишенных права управления транспортным средством.

За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля к ответственности привлечен 221 автомобилист. Из них пятеро, несмотря на выписанные ранее требования, не привели автомобиль в надлежащее состояние в течение указанного времени и в отношении автовладельцев составлен административный материал, предусмотренный ст. 19.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.

Во время рейдовых мероприятий выявлено 116 нарушителей правил перевозки детей, проигнорировали использование ремней безопасности 200 водителей. Все они сотрудниками ГИБДД привлечены к ответственности.

Особое внимание сотрудников ГИБДД было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения.

В результате мероприятий выявлено 212 правонарушений со стороны пешеходов и 160 - со стороны водителей.

Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, которые крайне важны при участии в дорожном движении.

Мероприятия по контролю за соблюдением участниками дорожного движения ПДД, будут продолжены, передает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото:     УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области

 

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