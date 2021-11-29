Я нашел ошибку
Главные новости:
Министр здравоохранения Самарской области посетил центральную районную больницу.
Армен Бенян посетил с рабочим визитом Камышлинский район 
Перечисленные нормы применяются в отношении доходов, полученных гражданами и организациями с 1 января 2021 года.
Путин подписал закон о налоговых послаблениях из-за пандемии
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью в Самарской области сохранится туман
Каждый житель Самарской области, сделавший прививку от COVID-19 до 6 декабря, сможет стать участником второго розыгрыша.
«ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!»: второй розыгрыш ценных призов состоится уже 8 декабря
Увидеть работы и проголосовать за понравившийся проект Пятой очереди набережной можно будет на выставке в «Доме архитектора» и онлайн.
Виктор Кудряшов: лучший проект строительства Пятой очереди Самарской набережной выберут люди
Выявлено более 2800 различных правонарушений в области дорожного движения.
ГИБДД СО: итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни
Контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте не ослабевает.
В ноябре 652 человека не допущены к поездке  самарском метрополитене
Первое место жюри присвоило самарской архитектурной мастерской «ОККО».
В Самаре подвели итоги конкурса на создание проекта Пятой очереди набережной Волги
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.98
-0.61
EUR 84.48
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Тольяттинская филармония приготовила новогодние сказки
В самарском Доме офицеров состоится творческая встреча с Анной Семенович 
Самарский зоопарк отметит "Всемирный день домашних животных"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

ГИБДД СО: итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни

29 ноября 2021 18:48
125
Выявлено более 2800 различных правонарушений в области дорожного движения.

Сотрудники ГИБДД на постоянной основе ориентированы на выявление и пресечение нарушений ПДД РФ, прежде всего – нетрезвого вождения.

В ходе рейдовых мероприятий с 26 по 28 ноября сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 2800 различных правонарушений в области дорожного движения.

В состоянии опьянения допустили управление транспортом 64 водителя.

Выявление водителей в нетрезвом виде является безусловным приоритетом в работе дорожно-патрульной службы, однако сотрудники ГИБДД уделяют внимание и другим видам правонарушений. В их числе - управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ), и управление транспортом водителем, лишенным права управления (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ). За истекшие три дня сотрудники полиции выявили 21 водителя без водительских удостоверений на дорогах губернии.

За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечено 286 автомобилистов. Несмотря на выписанные требования, 5 жителей Самарской области не привел автомобиль в надлежащее состояние в течение указанного времени. В отношении автовладельца составлен административный материал, предусмотренный ст. 19.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлено 84 нарушителя правил перевозки детей, все они сотрудниками ГИБДД привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Проигнорировали использование ремней безопасности 249 водителей.

Особое внимание сотрудников ГИБДД было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения.

В результате мероприятий выявлено 217 правонарушений со стороны пешеходов и 242- со стороны водителей.

Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, которые крайне важны при участии в дорожном движении.

Мероприятия по контролю за соблюдением водителями Правил дорожного движения будут продолжены, передает пресс-служба УГИБДД СО.

 

Фото:   пресс-служба УГИБДД СО

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 941 житель Самарской области заболел коронавирусом
29 ноября 2021  13:58
Еще 941 житель Самарской области заболел коронавирусом
288
Стало известно, когда в Самаре вырастут цены на проезд
29 ноября 2021  13:00
Стало известно, когда в Самаре вырастут цены на проезд
310
В Генплане Самары появилась примерная схема расположения третьей линии метрополитена
29 ноября 2021  10:44
В Генплане Самары появилась примерная схема расположения третьей линии метрополитена
386
Дмитрий Азаров наградил призеров всероссийского хакатона в сфере искусственного интеллекта
29 ноября 2021  09:40
Дмитрий Азаров наградил призеров всероссийского хакатона в сфере искусственного интеллекта
307
Наконец меньше тысячи: еще 974 жителя Самарской области заболели коронавирусом
28 ноября 2021  13:25
Наконец меньше тысячи: еще 974 жителя Самарской области заболели коронавирусом
1045
Весь список