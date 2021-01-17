Герой Советского Союза Николай Антошкин умер на 79-м году жизни

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Герой Советского Союза депутат Госдумы Николай Антошкин, о смерти которого стало известно в воскресенье, болел коронавирусной инфекцией, сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.

"Николай Тимофеевич болел коронавирусом. Но говорить о причинах смерти могут только врачи. Я соболезную его родным и близким", - отметил Неверов.

Антошкин умер в воскресенье в возрасте 78 лет. Это уже третий депутат, умерший после заражения коронавирусной инфекцией: в сентябре прошлого года умер 67-летний представитель КПРФ Ваха Агаев, в декабре - депутат от той же фракции Валентин Шурчанов, ему было 73 года.

Как отметил в воскресенье спикер Госдумы Вячеслав Володин, Антошкин "беззаветно служил Родине", пользовался уважением россиян, обладал авторитетом среди своих коллег.

Антошкин родился 19 декабря 1942 года в деревне Кузьминовке Федоровского района Башкирской АССР (ныне - Республика Башкортостан). В 1965 году окончил Оренбургское высшее военное училище летчиков имени И. С. Полбина, в 1973 году - Военно-воздушную академию имени Ю. А. Гагарина (ныне в составе Военно-воздушной академии им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина), в 1983 году - Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил СССР.

С 1993 года Антошкин был командующим фронтовой авиацией ВВС России, с 1997 года - заместителем главнокомандующего ВВС по боевой подготовке. В 1998 году Антошкин ушел в отставку в звании генерал-полковника.

Звание Героя Советского Союза Антошкину было присвоено за личный вклад в успешное проведение работ по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. В разное время был награжден орденами Ленина (1986), "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" II и III степеней (1991, 1977), "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени с мечами (2013, 1996).

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС