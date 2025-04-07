Герои среди нас: подвиг и служба самарской транспортной полиции

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Сотрудники самарской транспортной полиции совместно с общественным советом организовали встречу со студентами первого курса кластера «Управление и право» федерального проекта «Профессионалитет» ГБПОУ СО «Поволжский государственный колледж», а так же участниками юридических клубов «Правовое созвездие» и «Фемида» под руководством преподавателя Татьяны Николаевны Порысевой.

Мероприятие прошло в рамках профориентации, а также патриотического воспитания молодежи, в преддверии празднования 80-летия Великой Победы, в год защитника Отечества.

С приветственным словом к ребятам обратился врио заместителя начальника линейного управления МВД России – начальника отдела (по работе с личным составом) Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте подполковник полиции Станислав Викторович Ботаев. Он рассказал о структуре транспортной полиции и о важности обеспечения безопасности на объектах водного, воздушного и железнодорожного транспорта.

Об основных правилах безопасного поведения на железной дороге рассказал врио начальника отделения по делам несовершеннолетних Средневолжского ЛУ капитан полиции Алексей Владимирович Ионов. Он напомнил о том, что частой причиной трагедий являются надетый на голову капюшон и использование наушников во время нахождения в непосредственной близости с железнодорожными путями. Полицейские поговорили с ребятами о кибербезопасности и мошенничествах. Капитан полиции привел реальные примеры вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность и основные способы вербовки через социальные сети и Интернет. Особое внимание Алексей Ионов обратил на недопустимость совершения актов вмешательства в работу транспорта, которые могут привести к серьезным последствиям.

Особые эмоции у ребят вызвало выступление ветерана Средневолжского ЛУ полковника милиции в отставке Николая Николаевича Гузеева. Он напомнил ребятам о мужестве нашего народа в годы Великой Отечественной войны, о беспримерном героизме, в том числе юных защитников Родины. Рассказал об участии в контртеррористической операции на Северном Кавказе в 90-е годы. Привел примеры смелости и отваги мальчишек, которые в мирное время вставали на защиту своих родных от преступников и в условиях СВО спасали своих одноклассников от террористов.

О перспективах службы в полиции студентам рассказала специалист отделения кадров линейного управления старший лейтенант полиции Маргарита Павловна Коваленко. Она объяснила, какие требования предъявляются к кандидату на службу в органах внутренних дел, а также какие карьерные пути открывает служба в МВД на транспорте. Маргарита Коваленко сообщила о возможности получения высшего образования в образовательных учреждениях системы МВД.

В ходе встречи будущие юристы пообщались с руководителем правовой группы линейного управления подполковником внутренней службы Александром Рафаиловичем Латыповым. Вместе обсудили действия, которые являются правонарушением и преступлением. Александр Латыпов напомнил о том, что за незаконное вмешательство в работу транспорта законодательством Российской Федерации предусмотрено заключение под стражу на длительное время.

Председатель Совета ветеранов Средневолжского ЛУ полковник милиции в отставке Сергей Александрович Сту́колов отметил важность сохранения исторической памяти. С гордостью рассказал о выдающихся самарских сотрудниках органов внутренних дел на транспорте, удостоенных звания Герой Советского Союза, а также награжденных государственными наградами за мужество и самоотверженность, проявленные в годы Великой Отечественной войны. Кроме этого он познакомил ребят с действующим сотрудником полиции, который награжден государственной наградой за успешное выполнение служебно-боевых задач в зоне СВО. Сергей Александрович отметил, что данный сотрудник раннее получил образование в Поволжском государственном колледже.

Студенты посетили комнату истории самарской транспортной полиции. Ознакомились с реальными историческими документами, увидели форму сотрудников правопорядка разных времен и ведомственные награды.

В завершение встречи студены посетили дежурную часть, где узнали о том, как реагируют оперативные службы на поступившие сообщения. Далее ребятам продемонстрировали современный спецавтомобиль дежурной части, оснащенный необходимым оборудованием для работы полицейских по раскрытию преступлений.

В ходе встречи были показаны профилактические ролики из серии «МВД предупреждает», а также розданы памятки по профилактике мошенничества, в том числе с использованием сети Интернет.

Фото предоставлено пресс-службой Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте