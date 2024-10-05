Геомагнитный шторм на Земле продолжится на следующей неделе

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На этой неделе Солнце выдало сразу два мощных залпа подряд, теперь Землю накрыл геомагнитный шторм. Стабилизация ситуации на следующей неделе маловероятна, пишет Смотрим.

Первая сильная вспышка произошла в среду. Ей присвоили уровень X7.1. Второй взрыв, случившийся в четверг, был ещё более мощным – X9.1.

Подобные события относятся к классу супер-вспышек. Их генерирует очень крупная активная область с очень большими запасами энергии. И сейчас она находится прямо напротив Земли. А значит все выбросы плазмы летят в сторону нашей планеты.

"В то же время, так как сейчас пишут про какой-то апокалипсис, я поясню, что всё же если брать современную историю наблюдений (это последние лет 30), то это 15-е по силе событие за 30 лет. то есть это не является прямо совсем историческим рекордом. Солнце в целом показывало не раз, что оно в целом способно и на большее", – отмечает главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

Ученые заметили, что сейчас во многом повторяется сценарий мая, когда один вспышечный центр словно из пушки беспрерывно "обстреливал" Землю.

Нынешний всплеск активности – в некотором смысле калька весенних событий. По предварительным оценкам, примерно во вторник активная область сместится уже так далеко, что утратит возможности бить по нашей планете.

Что касается будущей недели: стабилизация ситуации маловероятна. Активность сохранится, пусть и не на таком высоком, но всё же на заметном уровне.

Даже без модельных расчётов понятно, что возмущения такого уровня не могут сойти на нет за пару дней.