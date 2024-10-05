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Геомагнитный шторм на Земле продолжится на следующей неделе

5 октября 2024 11:04
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Геомагнитный шторм на Земле продолжится на следующей неделе

На этой неделе Солнце выдало сразу два мощных залпа подряд, теперь Землю накрыл геомагнитный шторм. Стабилизация ситуации на следующей неделе маловероятна, пишет Смотрим.

Первая сильная вспышка произошла в среду. Ей присвоили уровень X7.1. Второй взрыв, случившийся в четверг, был ещё более мощным – X9.1.

Подобные события относятся к классу супер-вспышек. Их генерирует очень крупная активная область с очень большими запасами энергии. И сейчас она находится прямо напротив Земли. А значит все выбросы плазмы летят в сторону нашей планеты.

"В то же время, так как сейчас пишут про какой-то апокалипсис, я поясню, что всё же если брать современную историю наблюдений (это последние лет 30), то это 15-е по силе событие за 30 лет. то есть это не является прямо совсем историческим рекордом. Солнце в целом показывало не раз, что оно в целом способно и на большее", – отмечает главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

Ученые заметили, что сейчас во многом повторяется сценарий мая, когда один вспышечный центр словно из пушки беспрерывно "обстреливал" Землю.

Нынешний всплеск активности – в некотором смысле калька весенних событий. По предварительным оценкам, примерно во вторник активная область сместится уже так далеко, что утратит возможности бить по нашей планете.

Что касается будущей недели: стабилизация ситуации маловероятна. Активность сохранится, пусть и не на таком высоком, но всё же на заметном уровне.

Даже без модельных расчётов понятно, что возмущения такого уровня не могут сойти на нет за пару дней.

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