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Генпрокуратуру попросили проверить Самарскую область из-за бездомных собак

25 ноября 2021 10:44
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Генпрокуратуру попросили проверить Самарскую область из-за бездомных собак

Проблемой бродячих животных в Самарской области решили заняться на федеральном уровне. Этот вопрос обсуждали на круглом столе в государственном парламенте.

— Несмотря на большие затраты из бюджетов, вопрос так и не решен. Я бы попросил Генеральную прокуратуру провести проверку в регионе на предмет исполнения законодательства по обращению с безнадзорными животными, — рассказал депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.

Представители надзорного ведомства инициативу депутата поддержали. По словам Александра Хиншетйна, сейчас вся работа с бесхозными собаками сводится к тому, что после отлова их стерилизуют, а затем вновь возвращают, откуда забрали, сообщает 63.ру.

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