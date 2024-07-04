Генпрокуратура РФ указала главе ФСИН на выросшее число побегов из колоний

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В Генпрокуратуре сообщили, что директору ФСИН было внесено представление из-за роста числа побегов из исправительных учреждений.

Федеральная служба исполнения наказаний, со свой стороны, приняла меры по исполнению требований ГП.

В результате по итогам пяти месяцев 2024 года удалось снизить число побегов из колоний-поселений более чем в три раза, сообщили в надзорном ведомстве.

Там также отметили, что о состоянии законности в данной сфере проинформирован глава Минюста РФ, а ее обеспечение находится под постоянным контролем Генпрокуратуры, пишет Смотрим.