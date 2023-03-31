Геннадий Котельников посетил Государственное юридическое бюро региона, где оказывают бесплатную помощь гражданам

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На этой неделе Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников посетил Государственное юридическое бюро по Самарской области, где познакомился с процессом оказания бесплатной юридической помощи гражданам.

В 2006 году в нашей стране стартовал эксперимент по оказанию бесплатной юридической помощи населению. Одним из первых Государственное юридическое бюро было создано в Самарской области.

Основное направление деятельности Государственного юридического бюро - оказание гражданам бесплатной юридической помощи, повышение правовой культуры населения в целом . Как рассказала его директор, Ольга Пихтулова, в регионе работает 14 подразделений, открытых в городах и крупных районах. Кроме того, сотрудники Госюрбюро проводят выездные приемы граждан: на специализированном автомобиле в отдаленные территории.



Геннадий Котельников подчеркнул: «Юридическая помощь, правовое просвещение – это очень востребованная услуга и я рад, что здесь работает знающие, опытные специалисты, готовые помогать людям».

Фото: департамент информационной политики СО