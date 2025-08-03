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Регион продолжает укреплять отношения с Китайской Народной Республикой — для дальнейшего развития в экономической, научной и культурной сферах.
Генеральный консул Китайской Народной Республики посетил с деловым визитом Тольятти
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Генеральный консул Китайской Народной Республики посетил с деловым визитом Тольятти

3 августа 2025 19:30
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Регион продолжает укреплять отношения с Китайской Народной Республикой — для дальнейшего развития в экономической, научной и культурной сферах.

Генеральный консул КНР в Казани господин Сян Бо приехал в Тольятти с деловым визитом. Консул и его коллеги прибыли в библиотеку КЦ «Автоград».

Делегацию Китайской Народной Республики познакомили с совместной деятельностью библиотеки и АНО ДО «Институт Восточной Культуры» в рамках перекрёстных годов китайской культуры в России — 2024-2025 гг.

Для господина Сян Бо и его коллег провели экскурсию по библиотеке, рассказали о коллекции китайских книг и организовали показ народных китайских костюмов. Также для почётных гостей устроили традиционную чайную церемонию

Теги: Тольятти

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