Генерал-майор Владимир Родионов принял участие в церемонии принятия Присяги курсантами СЮИ 

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Присягу на верность Родине приняли курсанты первого курса Самарского юридического института ФСИН России. С важным событием в службе и жизни их тепло поздравили начальник Управления организации производственной деятельности трудовой адаптации осужденных ФСИН России генерал-майор внутренней службы Владимир Родионов и врио начальника УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Александр Лягошин.



Обращаясь к первокурсникам, Владимир Витальевич особо отметил, что во все времена Присяга являлась символом и выражением воинской профессиональной чести, личного достоинства человека, надевшего мундир. Любовь к Родине, Отчизне, Боевому знамени, высокая дисциплина и общая культура, уважение к подчиненным, глубокое чувство товарищества - это лишь небольшая часть того, что символизирует собой священные слова Присяги. От вас необходимо упорство, разумная инициатива и желание учиться и развиваться.



Полковник внутренней службы Александр Лягошин в своем выступлении подчеркнул, что теперь начинается учеба и служба, наполненные важными событиями. Каждому придется многое узнать из истории уголовно-исполнительной системы, перенять передовой опыт старшего поколения, чтобы затем внести свой вклад в деятельность учреждений пенитенциарной системы.



Владимир Родионов совместно с представителями областной и городской администрацией, общественности и ветеранами возложили цветы к памятнику погибшим сотрудникам правоохранительных органов к горельефу «Скорбящей матери – Родине» на площади Славы. Также в церемонии приняли участие врио начальника УФСИН полковник внутренней службы Александр Лягошин, начальник СЮИ ФСИН России полковник внутренней службы Дмитрий Панарин.



Кроме того, генерал-майор внутренней службы Владимир Родионов вручил благодарственные письма ряду сотрудников Самарского юридического института и УФСИН России по Самарской области. Ряд курсантов ВУЗа были поощрены по итогам прохождения курса первоначальной подготовки, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО