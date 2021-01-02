Где отдохнуть в Самаре в праздничные дни?

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Центрами притяжения для горожан станут катки, общественные пространства и спортивные площадки.



Самара утопает в новогодней иллюминации: повсюду гирлянды, огоньки и светящиеся

арт-объекты. Несмотря на то, что из-за пандемии отказались от массовых мероприятий, прогулки по городу приветствуются, тем более что для активного отдыха созданы все условия, сообщает Сова.инфо.



Так, в скверах и парках, на набережной, во дворах в этом году залило больше 100 катков. Узнать, где именно они находятся, можно на сайте администрации Самары. В местах отдыха установлены горки для катания.



В городе много праздничных площадок, где можно отлично провести время с родными и близкими в предстоящие выходные дни. Главные из них - это, конечно, площадь Куйбышева, площадь Славы и территория возле стадиона "Самара Арена".



На площади Куйбышева по традиции работают два катка - для игры в хоккей и массового катания. Здесь "зажглось" несколько новогодних елок, самая высокая - 25 метров.

На елках начали показывать сюжеты, посвящённые 170-летию Самарской губернии и 60-летию первого полета человека в космос. Эти важные даты мы отметим в 2021 году.

Откроется Усадьба Деда Мороза, где главный зимний волшебник будет поздравлять с Новым годом детей Самарской области. В сказочном лесу ребята встретят волшебный дуб,

чудо-печку и избушку Бабы-яги. На площади появились и новые инсталляции: светящиеся фигуры Кроша и Нюши из мультфильма "Смешарики" и ледовые скульптуры, а также космические объекты. В новогоднем планетарии - и луноход, и космические шлемы, и космопупс. Можно фотографироваться сколько угодно. А заодно узнать много нового: почитать информационные стенды "Первые в космосе. История в фактах и фотографиях". Рядом - панно с экраном, где можно увидеть земной шар и Юрия Гагарина. Неподалеку - герои знаменитого мультфильма "Тайна третьей планеты", установленные в честь его 40-летия.



На площади Славы самарцев порадуют нарядная ёлка, мерцающие арки, эффектные декорации и каток со световой подсветкой и музыкальным сопровождением. В этом году любителей коньков будут ждать ежедневно с 11:00 до 23:00 (перерыв - с 15:00 до 16:00). Вход бесплатный. А рядом, на склоне - один из самых больших в России световых фонтанов.



Еще одна праздничная площадка - это последняя миля стадиона "Самара Арена", где разместилась большая музейно-выставочная зона с космическими арт-объектами и интерактивными площадками. Здесь всех встретит 10-метровый космонавт.

Будут работать и катки: на тренировочной площадке "Энергия", на территории инклюзивного парка и еще одна площадка - "Космос". Также для посетителей будет доступно пространство для экстремальных видов спорта с тремя площадками: скейтпарком, воркаутом и кроссфитом.

Фото: горадминистрация