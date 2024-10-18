Гастроэнтеролог назвала условия приготовления полезного супа

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Суп — блюдо, которое присутствует в кухнях практически всех народов мира. Он занимает важное место в рационе благодаря своей питательной ценности и разнообразию вкусов. Гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала «Известиям» 18 октября, действительно ли супы следует есть регулярно.

«Супы помогают поддерживать водный баланс, что благоприятно сказывается на работе почек, обмене веществ и общем самочувствии. Легкие овощные бульоны насыщают организм витаминами и минералами, а также клетчаткой, которая улучшает пищеварение и способствует нормальной работе кишечника», — отметила она.

По словам специалиста, в мясных и рыбных супах содержится легко усваиваемый белок. Также они служат дополнительным источником аминокислот, необходимых для поддержания мышечной массы, восстановления тканей и укрепления иммунитета. При этом супы часто содержат меньше калорий по сравнению с другими блюдами, поэтому подходят тем, кто следит за весом и стремится снизить калорийность рациона.

Кроме того, их легко адаптировать под индивидуальные потребности, заметила Кашух. Вегетарианцы могут готовить блюда из бобовых и грибов, получая при этом белок и клетчатку, а люди с ограничениями по потреблению жиров — на основе легкого овощного или куриного бульона.

Однако, несмотря на все преимущества, супы могут иметь и ряд недостатков, подчеркнула врач. Во многом это связано с определенными ингредиентами, которые могут сделать их не такими полезными, а иногда и вовсе вредными. Одна из самых распространенных проблем — избыток соли.