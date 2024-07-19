Галерея Виктория открывает "Заволгу" на фестивале Архстояние

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Галерея “Виктория” второй год принимает участие в фестивале ландшафтной архитектуры Архстояние, который проходит в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области. Фестиваль пройдет с 26 по 28 августа.

Галерея “Виктория”, наряду с другими культурными институциями из разных городов России, представит на фестивале свою площадку. Это лагерь “Заволга”, вдохновленный практиками самостроя на правом берегу Волги. Партнером в событийной программе выступит клуб молодых архитекторов ДОМ:А, а партнером в производстве выставки художников Самарской области - рекламно-производственная компания ARTICOOL.

Площадка будет открыта для посещения всем посетителям Архстояния 26, 27 и 28 июля.

Подробное расписание мероприятий на сайте галереи: https://gallery-victoria.ru/archstoyanie2024

О площадке Заволга на сайте Архстояния: https://2024.stoyanie.ru/program (Программа фестиваля/ Культурные институции/ Заволга)

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Подробнее о концепции:

Что есть заволга? Заволга есть заволга есть заволга. Как в знаковом стихотворении Всеволода Некрасова, заволга, подобно свободе - вмещает целый комплекс важных и дорогих сердцу значений. Это и правый берег реки, на который ежевечерне смотрит город Самара. И сеть самоорганизованных поселений, возведенных людьми на «ничьей» земле. И родина заречных - диких, свободных и изобретательных людей. Заволга - это экзистенциальный антагонист всему спланированному, бюрократическому, городскому. Это автономное сообщество и независимое государство, поднимающее свои флаги каждую весну.

Мы приглашаем вас на один уикенд погрузиться в жизнь заречных. Для этого мы возвели на фестивале модель заволжского лагеря - во время Архстояния он станет нашим общим домом. Его структура может меняться и расти согласно решениям его жителей. А его стены станут временной выставкой самарского искусства.

Каждый день вы можете принять участие в перформативной стройке, следуя рецептам из “Поваренной книги заречного”, принять участие в лесной ленд-арт акции “Шалашики”. А каждый вечер мы приглашаем всех к очагу - на форум-спектакль “Очаг”.

Подробнее о программе:

Лагерь Заволга - это социально-архитектурная модель поселения, в которой типичные постройки (кухня, обеденный стол, спальня, костер) переосмыслены в новых формах и функциях. Так, кухня приобретает приставку “творческая” и становится местом хранения художественных и стройматериалов, за бесконечным столом мы будем создавать объекты архитектуры и дизайна, у очага - собираться для участия в иммерсивной театральной постановке, а спальня станет бекстейджем для артистов.

Поваренная книга заречного/ перформативная стройка лагеря “Заволга”

Заволжская архитектура - это 1001 способ построить все из ничего. Здесь в ход идут деревянные палки и балки, старые баннеры, палеты и вещи, привезенные с левого берега. Вдохновляясь принципами заволжского самостроя, мы предлагаем посетителям фестиваля достраивать и насыщать наш лагерь. Часть созданных конструкций из палок и баннеров можно будет забрать с собой и создать филиал заволги в любой точке арт-парка.

МЫ / выставка художников Самарской области на баннерах

Стенами и крышами наших конструкций станут баннеры. На них мы собрали произведения пятидесяти авторов из Самары и Тольятти - живопись, фотографию, поэзию и цифровую графику. Следуя теме фестиваля “Мы”, мы представляем широкую панораму художественной сцены региона в виде выставки под открытым небом.

Шалашики / ленд-арт акция

Вместе с художником Кириллом Гуровым мы приглашаем вас к практике созерцания, медитации и творчества наедине с природой. Мы будем создавать шалашики - нечеловеческие дома из природных материалов. Для этого мы отправимся в экспедицию по тихим рощам Никола-Ленивца и найдем в них “свое” место, в котором каждый создаст свою инсталляцию. На следующий день мы продолжим ленд-арт акцию уже на территории лагеря “Заволга”.

“Очаг. Вечер”, “Очаг. Ночь” / форум-спектакль

Вечером мы приглашаем собраться у очага - он выступит площадкой для иммерсивного сценического действия. Герои спектакля - обычные люди, оказавшиеся заволгой и столкнувшиеся с неразрешимым конфликтом, помочь в распутывании которого могут лишь зрители. Истории, которые легли в основу драматургического текста, были собраны по опен-коллу и основаны на реальных событиях, случившихся заволгой.

Программа ДОМ:А:

Клуб молодых архитекторов будет знакомить посетителей Архстояния с практиками волжского гедонизма и соучастия. Гости фестиваля могут принять участие в создании «Общего места», отправиться в тур по Жигулевской кругосветке (так называется волжская байдарочная экспедиция), создать предметы интерьера из вторсырья на Апсайкл-лаборатории, познакомиться с образом жизни волжанина-гедониста на Жигулевской йоге и вкусить локальную гастрономию на Высокой волжской кухне.

Участники ДОМ:А:

Рената Насыбуллина, Сергей Рябов, Михаил Комаров, Макар Голиков, Екатерина Крюкова, Екатерина Плотникова, Елизавета Васильева, Дарья Белова, Екатерина Михайлова, Мария Насыбуллина, Яна Ларионова, Мария Луценко, Елизавета Юданова, Константин Бережной, Максим Газиев, Виктория Мартынова