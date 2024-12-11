ГАИ СО: сложные погодные условия требуют от нас максимальной осторожности и внимания

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Сложные погодные условия в виде мокрого снега требуют от нас максимальной осторожности и внимания. Госавтоинспекция Самарской области напоминает водителям о необходимости быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах. Пешеходам же стоит позаботиться о своей безопасности и использовать световозвращающие элементы в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости.



Мокрый снег может существенно усложнить движение на дорогах, сделать их скользкими и опасными. Поэтому важно соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию до впереди идущих автомобилей и быть готовым к возможным неожиданностям.



Пешеходам же следует быть особенно осторожными при переходе дороги. Не забывайте о том, что в условиях мокрого снега тормозной путь автомобиля может увеличиться, поэтому переходить дорогу нужно только по пешеходному переходу и убедившись в безопасности перехода.



Госавтоинспекция Самарской области призывает всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными в сложных погодных условиях.

Фото: ГУ МВД СО