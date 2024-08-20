ГАИ Новокуйбышевска с представителями ФССП провели профилактическое мероприятие "Должник"

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Сотрудники Госавтоинспекции города Новокуйбышевска совместно с представителями ФССП провели профилактическое мероприятие "Должник".

В ходе проведенного рейда было вручено 37 требований о погашении задолженности в полном объеме в 5-ти дневный срок, по 6 исполнительным производствам составлены акты описи и ареста — 6 автотранспортных средств.

Так же в ходе мероприятия должникам предлагалось погасить имеющуюся задолженность на месте путем оплаты через онлайн банки, 18 человек воспользовались данной услугой и погасили имеющуюся задолженность на общую сумму 89667 руб.. (штрафы Госавтоинспекции 31000).

Должникам на месте разъяснялась возможность использования сервиса «Личный кабинет стороны ИП» и «Банк Данных ИП», где каждый гражданин может проверить себя на наличие имеющейся задолженности и погасить долг в режиме «онлайн».

Фото: ГАИ СО