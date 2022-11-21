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Футуролог рассказал, что новым вызовом для человечества является проблема старения населения

21 ноября 2022 18:15
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Возникает проблема рабочих мест, потому что огромное количество рабочих мест автоматизируется и роботизируется.

Во всех развитых странах наблюдается проблема старения населения, что становится новым вызовом для человечества. Об этом в понедельник, 21 ноября, рассказал футуролог, эксперт в области стратегического управления, социально-политического и технологического прогнозирования Евгений Кузнецов в ходе пресс-конференции «Известий».

«Все развитые страны, и теперь Китай тоже включился в эту траекторию, становятся обществами пожилыми. Радует, конечно, что люди теперь всё более бодрые и здоровые, то есть физическое старение и дряблость наступает намного позже. Но, с другой стороны, возникает проблема рабочих мест, потому что огромное количество рабочих мест автоматизируется и роботизируется. Тут двойная такая проблема — с одной стороны, роботы занимают рабочие места, с другой стороны, люди хотят работать дольше», — отметил эксперт.

По его словам, это огромный вызов для рынка труда и в целом для человечества.

 

Фото: Global Look Press/Xinhua/Chen Zeguo/"Известия"

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