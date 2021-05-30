Французский шеф-повар поделился наиболее яркими впечатлениями о России

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Французский шеф-повар Жером Риго, несколько лет проработавший в Кремле, поделился с Paris Match наиболее яркими впечатлениями о России, пишет РИА Новости.

Наиболее масштабной частью работы Риго назвал банкеты на две тысячи гостей.

"Русские — очень душевные люди, которые любят часами сидеть за столом. С ними на самом деле возникает чувство общности", — отметил он.

Застолье начинается с водки, после чего появляются блюда и остаются до самого конца трапезы.

"Они никогда не выбрасывают хлеб и уважительно относятся к еде", — добавил Риго.

Он с удивлением отметил, что еще никто не додумался пригласить во Францию российских поваров.

"Большинство из них вышли на высочайший уровень. Здесь все они получили бы одну или две звезды "Мишлен", — считает Риго.

Он с восторгом вспоминает, как в России в качестве первого блюда подают дымящиеся тарелки с супом. Особое впечатление на него произвела уха.

Фото: pixabay