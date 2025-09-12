Я нашел ошибку
Плодово-ягодных культур собрано более 8,8 тыс. тонн.
В сельскохозяйственных предприятиях Самарской области идет сбор овощей и фруктов
Фотовыставка доступна для всех желающих уже с сегодняшнего дня.
Фотовыставка «Время ТАСС: Куйбышев – Самара» открылась накануне Дня города на площади  Куйбышева
Это самарцы – старшие школьники и студенты, которым уже исполнилось 18 лет.
Более 11 тысяч молодых избирателей впервые проголосуют в Самаре
Форум пройдёт с 5 по 7 ноября в Самаре и Тольятти и соберёт участников и гостей из России и иностранных государств.
До конца регистрации в волонтёрскую программу форума «Россия — спортивная держава» осталось 3 дня
Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, поэтому рекомендуем для защиты растений обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) или соломой.

Ночью 13, 14 и 15 сентября местами в Самарской области ожидаются заморозки
Ночью 13, 14 и 15 сентября местами в Самарской области ожидаются заморозки
В текущем году в регионе появится 100 новых спортсооружений.
В течение лета и в начале осени в регионе появились 42 новых спортсооружения
20 и 21 сентября в Самаре в шахматном клубе имени Льва Полугаевского состоится областной турнир «Шахматная семья».
Любителей шахмат приглашают на семейные соревнования в Самаре
Судьба медалей решилась в дополнительном заезде.
Тольяттинский гонщик Роман Лахбаум  - серебряный призер Кубка России по спидвею
Фотовыставка «Время ТАСС: Куйбышев – Самара» открылась накануне Дня города на площади  Куйбышева

12 сентября 2025 14:53
72
Фотовыставка доступна для всех желающих уже с сегодняшнего дня.

В Самаре на площади им. Куйбышева открылась фотовыставка «Время ТАСС: Куйбышев – Самара» – фотолетопись города-труженика, организованная при сотрудничестве информационного агентства ТАСС и администрации города Самара.

Выставка приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне и представляет собой рассказ о жизни города на протяжении полувека ¬– от военных лет до 1991 года. На архивных кадрах истории горожан – рабочих и мастеров, ученых и летчиков-космонавтов – и знаковые события военного времени, такие как запуск крупнейшей ГЭС, открытие Куйбышевского метро, возведение Монумента Славы. Серия материалов фотовыставки посвящена легендарному военному параду, прошедшему на площади Куйбышева 7 ноября 1941 года.

Авторы представленных снимков — признанные мастера Фотохроники ТАСС: Федор Кислов и Марк Марков‑Гринберг, Алексей Брянов, Юрий Белозеров, Николай Никитин и другие фотокорреспонденты агентства. 

Фотовыставка доступна для всех желающих уже с сегодняшнего дня.  0+

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

