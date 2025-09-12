Фотовыставка «Время ТАСС: Куйбышев – Самара» открылась накануне Дня города на площади  Куйбышева

72

В Самаре на площади им. Куйбышева открылась фотовыставка «Время ТАСС: Куйбышев – Самара» – фотолетопись города-труженика, организованная при сотрудничестве информационного агентства ТАСС и администрации города Самара.



Выставка приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне и представляет собой рассказ о жизни города на протяжении полувека ¬– от военных лет до 1991 года. На архивных кадрах истории горожан – рабочих и мастеров, ученых и летчиков-космонавтов – и знаковые события военного времени, такие как запуск крупнейшей ГЭС, открытие Куйбышевского метро, возведение Монумента Славы. Серия материалов фотовыставки посвящена легендарному военному параду, прошедшему на площади Куйбышева 7 ноября 1941 года.



Авторы представленных снимков — признанные мастера Фотохроники ТАСС: Федор Кислов и Марк Марков‑Гринберг, Алексей Брянов, Юрий Белозеров, Николай Никитин и другие фотокорреспонденты агентства.



Фотовыставка доступна для всех желающих уже с сегодняшнего дня. 0+

Фото: администрация Самары