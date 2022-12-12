Фотовыставка лауреатов Губернского фестиваля «Рожденные в сердце России» откроется в Самаре

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13 декабря на территории Исторического парка «Россия – моя история» начинает свою работу фотовыставка изделий мастеров-лауреатов VIII Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России».

Год культурного наследия народов России подарил нам новые интересные работы мастеров декоративно-прикладного творчества и ремесел Самарской губернии, многие из которых стали участниками Итоговой выставки фестиваля.

Из 900 изделий самодеятельных мастеров Самарского края по различным видам декоративно-прикладного искусства и народных ремёсел экспертная комиссия определила 20 уникальных работ мастеров, ставшими лауреатами и 10 самобытных работ, отмеченных специальными дипломами.

Презентация фотовыставки состоялась 26 ноября 2022 года в на Гала-концерте VIII Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России» в Самарском академическом театре оперы и балета.

Кружевоплетение и вышивка, народный костюм и аппликация из соломки, резьба по дереву и художественная керамика, лаковая миниатюра и народная кукла – лучшие работы предстанут перед зрителями на яркой фотовыставке.

Экспонирование фотовыставки будет проходить по 10 января 2023 года в Историческом парке «Россия – моя история» (г. Самара, ул. Красноармейская, д. 131 (ТК «Гудок», 3 этаж). Вход свободный.

Далее фотовыставку можно будет увидеть с 12 января 2023 года на площадках учреждений культуры Самарской области, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО