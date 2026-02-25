Фотовыставка «Боль души моей», посвященная семьям военнослужащих, павших в СВО, открылась в Самаре

Проект инициирован Межрегиональной общественной организацией «Вечная Память Героям» в Самарской области и объединяет 33 истории.

В открытии проекта и торжественном мероприятии «Мой Герой – моя гордость», организованном для близких и родных бойцов, принял участие заместитель главы города Самары, участник программы «Время героев» Сергей Карасев – кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами и двух орденов Мужества.

В рамках торжественной церемонии региональный председатель Самарского филиала Межрегиональной общественной организации «Вечная Память Героям» Марина Сорокина вручила медали «Член семьи погибшего в СВО» семьям погибших воинов. Среди них – рядовые, сержанты и младшие сержанты, прапорщик, старший лейтенант и капитан.

Подарком для гостей стала патриотическая концертная программа от творческих коллективов Самары – солистов Казачьего хора «Волжские станичники», Детского музыкально-хореографического театра «Искорки», вокальной группы «Браво» и лауреата всероссийских и международных конкурсов, композитора, автора и исполнителя Елены Гуляевой.

Отметим, что фотовыставка «Боль души моей» будет доступна для всех желающих в стенах театра для детей и молодежи «Мастерская» (ул. Чернореченская, 15) в течение двух недель, по графику работы учреждения. Вход свободный