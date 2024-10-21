Форум для промышленников и айти-компаний состоится в Самаре 30 октября

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На его площадках представители федеральной власти, региональных вузов, цифрового кластера и промышленного блока обсудят актуальные вопросы взаимодействия. Подробнее о деловой программе и целях предстоящего события расскажут эксперты в ходе пресс-конференции.

Во вторник, 22 октября, в 14.00 в пресс-центре «Самарского областного вещательного агентства» (ул. Буянова, 1) состоится пресс-конференция, посвящённая первому IT-форуму «Регион 63: цифровая стратегия будущего».

Как зарегистрироваться на участие в форуме? Выступления каких экспертов запланировано? Насколько сегодня выстроено взаимодействие локальных IT-компаний с региональной промышленностью? Какие цифровые продукты и услуги наиболее востребованным губернскими производственниками? Как решаются кадровые вопросы в отрасли? Как технологии применяют губернские медики? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе встречи.