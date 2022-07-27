Форум архитекторов и дизайнеров состоится в Самаре

С 19 по 21 октября 2022 года площадке Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина, впервые состоится федеральный концептуальный проект в области дизайна и архитектуры DESIGN DAYS 2022, в рамках которого проводится два события на одной площадке:
Форум дизайнеров и архитекторов Самары
Проект созданный холдингом «СОЗДАТЕЛЬ», прошел в 8 городах России, и его в совокупности посетило более 15000 специалистов, перед которыми выступили около 100 спикеров из 7 стран мира. В Самаре состоится 11-ое событие проекта!
Форум будет интересен для специалистов отрасли - дизайнерам интерьера, архитекторам и декораторам, как профессионалам и начинающим, так и студентам профильных учебных заведений.
За три дня участников ожидают выступления более 12 спикеров на актуальные темы по архитектуре, дизайну интерьеров, декорированию, колористике, практической работе, юридической защите, по развитию творческого бизнеса и т.д.
Производители и поставщики известных брендов представят свои новинки и ассортимент, проконсультируют по всем свои предложениям. Каждый день в рамках выставки будут проводиться конкурсы и розыгрыши призов среди посетителей. Желающие смогут принять участие в мастер-классах на стендах экспонентов.
Отличный шанс увидеть все новинки тренды в одном месте!
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Даты и время работы Design Days:
Место проведения Design Days:
Самара, ул. Ленинская, д. 142, музей им. П.В. Алабина