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Форум архитекторов и дизайнеров состоится в Самаре

27 июля 2022 13:14
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Форум архитекторов и дизайнеров состоится в Самаре

С 19 по 21 октября 2022 года площадке Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина, впервые состоится федеральный концептуальный проект в области дизайна и архитектуры DESIGN DAYS 2022, в рамках которого проводится два события на одной площадке:

  • Форум архитекторов и дизайнеров Самары, проекта, признанного одним из самых масштабных в отрасли дизайна и архитектуры России! Среди спикеров известные профессионалы и эксперты в области дизайна и архитектуры из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и конечно же из Самары.
  • Концептуальная выставка новинок в дизайне и архитектуре, на которой ведущие поставщики и фабрики представят на экспозициях свой актуальный ассортимент, новинки и тренды.

Форум дизайнеров и архитекторов Самары

Проект созданный холдингом «СОЗДАТЕЛЬ», прошел в 8 городах России, и его в совокупности посетило более 15000 специалистов, перед которыми выступили около 100 спикеров из 7 стран мира. В Самаре состоится 11-ое событие проекта!

Форум будет интересен для специалистов отрасли - дизайнерам интерьера, архитекторам и декораторам, как профессионалам и начинающим, так и студентам профильных учебных заведений.

За три дня участников ожидают выступления более 12 спикеров на актуальные темы по архитектуре, дизайну интерьеров, декорированию, колористике, практической работе, юридической защите, по развитию творческого бизнеса и т.д.

Производители и поставщики известных брендов представят свои новинки и ассортимент, проконсультируют по всем свои предложениям. Каждый день в рамках выставки будут проводиться конкурсы и розыгрыши призов среди посетителей. Желающие смогут принять участие в мастер-классах на стендах экспонентов.

Отличный шанс увидеть все новинки тренды в одном месте!

ПОЛУЧИТЬ БИЛЕТ БЕСПЛАТНО - https://forumdesign.timepad.ru/event/1925434/

Даты и время работы Design Days:

  • 19 октября– с 10:00 до 18:00
  • 20 октября – с 10:00 до 18:00
  • 21 октября – с 10:00 до 15:00

Место проведения Design Days:

Самара, ул. Ленинская, д. 142, музей им. П.В. Алабина

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