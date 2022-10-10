«ФормART»: открыто голосование за лучшую работу

Я нашел ошибку
Главные новости:
Будет подготовлен проект федерального закона, по которому граждане смогут оставаться собственниками своего дела и заниматься предпринимательской деятельностью как лично, так и через третьих лиц.
Мишустин утвердил план мер поддержки бизнеса в условиях частичной мобилизации
Разработанный программный комплекс, по их оценкам, позволит индивидуализировать интерфейсы типа "мозг — компьютер" с учетом уникальных особенностей конкретного человека.
Российские ученые научились управлять компьютером силой мысли
Деревянные панно Алексея Князева отличает обилие предметов и их разнообразие, фактура каждого точно передана.
В Художественном музее Самары открылась юбилейная выставка Алексея Князева
Дмитрий Азаров нацелил глав муниципалитетов на системную работу по созданию социальных паспортов военнослужащих
Дмитрий Азаров нацелил глав муниципалитетов на системную работу по созданию социальных паспортов военнослужащих
Воронежскому клубу удалось опередить самарцев в итоговой таблице по разнице забитых мячей (на 1 гол больше).
Ветераны "Крыльев Советов"  стали серебряными призерами всероссийского турнира в Анапе
По ее словам, подобные диеты по факту являются голоданием.
Диетолог Тараско: кефирная диета может привести к смерти
Оса укусила пациентку в нёбо, после чего мгновенно начался отек.
Врачи саратовской больницы спасли пациентку, которая съела арбуз с живой осой
Они приняли участие в добровольческой сдаче крови в целях оказания помощи военнослужащим, выполняющим задачи специальной военной операции.
Сотрудники СУ СКР СО приняли участие в акции «Братья по крови»
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 62.31
1.06
EUR 60.8
0.82
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Тольятти в очередной раз пройдут всероссийские соревнований по каратэ "Кубок Дружбы"
Концерт «Музыкальные путешествия по Европе: Италия» пройдет в самарской кирхе
Более 300 туристов отправились в познавательное путешествие из Самары в Волгоград
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«ФормART»: открыто голосование за лучшую работу

10 октября 2022 20:54
177
Проголосовать за работу талантливого самарского художника могут все желающие.

В этом году Самарскую область на Фестивале уличного искусства представляет Семён Маверский. Его мурал «#КибеРусь» украшает фасад дома № 98 по улице Советской Армии.

Проголосовать за работу талантливого самарского художника могут все желающие.

Наберите 8 (800) 301-50-23 и укажите номер «12». Звонок бесплатный.

Голосование продлится до 23 октября. Звони! Голосуй за Самарскую область!

Фото и видео о работах можно посмотреть на formartpfo.ru во вкладке «Финалисты».

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров нацелил глав муниципалитетов на системную работу по созданию социальных паспортов военнослужащих
10 октября 2022  22:45
Дмитрий Азаров нацелил глав муниципалитетов на системную работу по созданию социальных паспортов военнослужащих
143
Все военнослужащие получают новое обмундирование в соответствии с нормативами обеспеченности Министерства обороны.
10 октября 2022  18:49
«Это наш долг перед защитниками Отечества» - Дмитрий Азаров принял решения о дополнительной помощи семьям мобилизованных земляков
647
На региональном уровне будут приняты дополнительные меры поддержки мобилизованных.
7 октября 2022  20:04
Дмитрий Азаров проинспектировал все военные части на территории региона
989
В Самаре ограничат движение транспорта на перекрестке в границах улиц Полевой, Самарской и Ново-Садовой
7 октября 2022  13:13
В Самаре ограничат движение транспорта на перекрестке в границах улиц Полевой, Самарской и Ново-Садовой
1135
Управление Росреестра по Самарской области проведет бесплатные дополнительные консультации для пожилых людей
7 октября 2022  09:57
Управление Росреестра по Самарской области проведет бесплатные дополнительные консультации для пожилых людей
4032
Весь список