«ФормART»: открыто голосование за лучшую работу

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В этом году Самарскую область на Фестивале уличного искусства представляет Семён Маверский. Его мурал «#КибеРусь» украшает фасад дома № 98 по улице Советской Армии.



Проголосовать за работу талантливого самарского художника могут все желающие.



Наберите 8 (800) 301-50-23 и укажите номер «12». Звонок бесплатный.



Голосование продлится до 23 октября. Звони! Голосуй за Самарскую область!



Фото и видео о работах можно посмотреть на formartpfo.ru во вкладке «Финалисты».

Фото: пресс-служба правительства СО