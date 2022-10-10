«ФормART»: открыто голосование за лучшую работу

В этом году Самарскую область на Фестивале уличного искусства представляет Семён Маверский. Его мурал «#КибеРусь» украшает фасад дома № 98 по улице Советской Армии.
Проголосовать за работу талантливого самарского художника могут все желающие.
Наберите 8 (800) 301-50-23 и укажите номер «12». Звонок бесплатный.
Голосование продлится до 23 октября. Звони! Голосуй за Самарскую область!
Фото и видео о работах можно посмотреть на formartpfo.ru во вкладке «Финалисты».
Фото: пресс-служба правительства СО