«ФормАРТ»: мурал в Новокуйбышевске претендует на звание лучшей работы в фестивале уличного искусства

В Приволжском федеральном округе стартовал завершающий этап VI сезона фестиваля уличного искусства «ФормАРТ» — народное голосование за лучший мурал. Самарскую область на конкурсе представляет работа Кирилла Зырянова «Хлеб и сталь Победы», которая признана лучшей по итогам регионального отбора 75 кандидатов.

«Хлеб и сталь победы» посвящена трудовому подвигу жителей Куйбышевской области в годы Великой Отечественной войны. В июле при содействии Самарских студенческих отрядов мурал появился на одном из объектов в Новокуйбышевске и уже стал новым культурным символом города.

Шестой фестиваль «ФормАРТ» посвящен Году Защитника отечества. Молодые художники из регионов Приволжья представили свои работы по четырём направлениям: «Образ Победы», «Герои нашего времени», «Героическое прошлое в искусстве» и «Поколение победителей».

Имена победителей станут известны в конце сентября в Кирове. Авторы лучших трёх работ получат гранты от 100 до 200 тысяч рублей на дальнейшее творческое развитие.

Проголосовать за самарский мурал «Хлеб и сталь Победы» можно до 15 сентября по бесплатному номеру 8 (800) 301-50-23, указав номер «12».

Фото: департамент информационной политики СО