Я нашел ошибку
Главные новости:
По числу «новичков» в списке Forbes Россия занимает 5-е место.
Forbes сообщил о 15 новых россиянах в рейтинге миллиардеров
Не упустите шанс погрузиться в мир мистики и загадок Босха и Брейгеля!
4 апреля в галерее VEKARTA в Самаре откроется выставка «Босх и Брейгель: загадки мистической эпохи».
Заказчиком работ является региональный оператор «Фонд капитального ремонта Самарской области».
Более 1000 многоквартирных домов капитально отремонтируют в Самаре в 2025 году
Жители города смогут посетить лекции об отечественной космонавтике, археологии сознания и истории Самарского края.
В апреле в СОУНБ пройдёт новый цикл просветительских встреч проекта «Интеллектуальная среда»
В Новокуйбышевске и Волжском районе п. Рощинский более 60 пациентов с хроническими заболеваниями прошли консультацию областных специалистов.
"Забота рядом": областные специалисты проконсультировали ветеранов СВО и членов их семей
в марте 2025 года зафиксирован прирост выдачи семейной ипотеки на 30%
В марте 2025 года зафиксирован прирост выдачи семейной ипотеки на 30%
Оперативно узнать своё начисление за минувший месяц можно благодаря подписке на электронную квитанцию.
Клиентам «ЭнергосбыТ Плюс» доступны квитанции за март
Вячеслав Федорищев посетил Самарский государственный социально-педагогический университет.
Вячеслав Федорищев: «Корпус социально-педагогического университета на Антонова-Овсеенко, 26 обязательно отремонтируем»
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.87
-0.63
EUR 91.96
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Заварка» продолжает знакомить посетителей с авторами художественных проектов выставки «Город/Деревня: маршрут построен»
1 апреля в 13:00 в Самарском зоопарке отметят День птиц
В Музее-галерее «Заварка» пройдет творческая встреча с программным директором кинофестивалей «Окно в Европу» и «Горький fest»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Forbes сообщил о 15 новых россиянах в рейтинге миллиардеров

1 апреля 2025 21:09
218
По числу «новичков» в списке Forbes Россия занимает 5-е место.

В мировом рейтинге Forbes появились 15 новых миллиардеров из России. Об этом сообщил журнал, который обновил ежегодный список богатейших людей мира, передает РБК.

По числу новичков Россия находится на пятом месте. На первом — США (103 человека), на втором — Германия (37 человек), на третьем — Китай и Гонконг (32), на четвертом — Индия (17 новых миллиардеров). Всего в списке Forbes 146 россиян, годом ранее их было 125.

Богатейшим среди россиян Forbes назвал основателя ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова ($28,7 млрд), на втором месте — основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов ($28,6 млрд). На третьем — председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон ($28,4 млрд).

Впервые за последние пять лет (более ранние данные Forbes не предоставляет) в список богатейших из числа россиян вошли:

основатель российской фармацевтической компании «Фармасинтез» Викрам Пуния — $2,1 млрд;

гендиректор «Эльгауголь» Александр Исаев — $1,3 млрд;

Людмила Коган, унаследовавшая состояние умершего супруга, бизнесмена Владимира Когана, в том числе более 80% акций банка «Уралсиб» — $1,3 млрд;

учредители холдинга «Мираторг» братья-близнецы Александр и Виктор Линники — у обоих по $1,3 млрд;

основатель «1С» Борис Нуралиев — $1,3 млрд;

председатель правления банка «Санкт-Петербург» Александр Савельев с семьей — $1,3 млрд;

председатель совета директоров ГК ФСК Владимир Воронин — $1,3 млрд;

глава Федерации шахмат России (ФШР), бывший акционер Globaltrans Андрей Филатов — $1,2 млрд;

его партнеры по бизнесу, также бывшие акционеры Globaltrans Никита Мишин и Константин Николаев — у обоих по $1,2 млрд;

Александр Евневич и его семья — основные владельцы ГК «Орими» (бренды чая и кофе Greenfield, Tess, «Принцесса Нури», Jardin и «Жокей») — $1,1 млрд;

председатель совета директоров Восточной горнорудной компании Олег Мисевра — $1,1 млрд;

председатель совета директоров ОАО «Копейский машиностроительный завод», бывший акционер «Сибуглемета» и «Уралкалия» Анатолий Скуров — $1,1 млрд;

экс-гендиректор сети «Л'Этуаль» Татьяна Володина — $1,1 млрд;

Константин Гончаров и его семья — акционеры ГК «Новотранс» — $1,1 млрд.

 

Фото:  freepik.com

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
С 1 апреля 2025 года Отделение СФР по Самарской области перечислит пенсии в проиндексированном размере более 63 тысячам жителей региона
1 апреля 2025  10:41
С 1 апреля 2025 года Отделение СФР по Самарской области перечислит пенсии в проиндексированном размере более 63 тысячам жителей региона
599
Российских водителей ожидают шесть важных изменений с 1 апреля
31 марта 2025  11:20
Российских водителей ожидают шесть важных изменений с 1 апреля
391
1 апреля в Самаре стартует месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города
30 марта 2025  13:49
1 апреля в Самаре стартует месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города
1135
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с Ураза-байрамом
30 марта 2025  10:40
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с Ураза-байрамом
605
В Самаре вырастет плата за детские сады
29 марта 2025  14:26
В Самаре вырастет плата за детские сады
948
Весь список