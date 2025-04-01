Forbes сообщил о 15 новых россиянах в рейтинге миллиардеров

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В мировом рейтинге Forbes появились 15 новых миллиардеров из России. Об этом сообщил журнал, который обновил ежегодный список богатейших людей мира, передает РБК.

По числу новичков Россия находится на пятом месте. На первом — США (103 человека), на втором — Германия (37 человек), на третьем — Китай и Гонконг (32), на четвертом — Индия (17 новых миллиардеров). Всего в списке Forbes 146 россиян, годом ранее их было 125.

Богатейшим среди россиян Forbes назвал основателя ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова ($28,7 млрд), на втором месте — основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов ($28,6 млрд). На третьем — председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон ($28,4 млрд).

Впервые за последние пять лет (более ранние данные Forbes не предоставляет) в список богатейших из числа россиян вошли:

основатель российской фармацевтической компании «Фармасинтез» Викрам Пуния — $2,1 млрд;

гендиректор «Эльгауголь» Александр Исаев — $1,3 млрд;

Людмила Коган, унаследовавшая состояние умершего супруга, бизнесмена Владимира Когана, в том числе более 80% акций банка «Уралсиб» — $1,3 млрд;

учредители холдинга «Мираторг» братья-близнецы Александр и Виктор Линники — у обоих по $1,3 млрд;

основатель «1С» Борис Нуралиев — $1,3 млрд;

председатель правления банка «Санкт-Петербург» Александр Савельев с семьей — $1,3 млрд;

председатель совета директоров ГК ФСК Владимир Воронин — $1,3 млрд;

глава Федерации шахмат России (ФШР), бывший акционер Globaltrans Андрей Филатов — $1,2 млрд;

его партнеры по бизнесу, также бывшие акционеры Globaltrans Никита Мишин и Константин Николаев — у обоих по $1,2 млрд;

Александр Евневич и его семья — основные владельцы ГК «Орими» (бренды чая и кофе Greenfield, Tess, «Принцесса Нури», Jardin и «Жокей») — $1,1 млрд;

председатель совета директоров Восточной горнорудной компании Олег Мисевра — $1,1 млрд;

председатель совета директоров ОАО «Копейский машиностроительный завод», бывший акционер «Сибуглемета» и «Уралкалия» Анатолий Скуров — $1,1 млрд;

экс-гендиректор сети «Л'Этуаль» Татьяна Володина — $1,1 млрд;

Константин Гончаров и его семья — акционеры ГК «Новотранс» — $1,1 млрд.

Фото: freepik.com