ФНС разъяснила, как рассчитывается НДФЛ с процентных доходов по депозитам в налоговых уведомлениях

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В этом году граждане впервые получили в налоговом уведомлении расчет НДФЛ с доходов, полученных в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в российских банках. Налог в его действующей редакции введен еще в 2021 году, но в рамках поддержки граждан был введен временный мораторий, и доходы в виде процентов по банковским вкладам (остаткам на счетах), полученные в 2021 и 2022 годах, не облагались НДФЛ. Процентные доходы, полученные в 2023 году, уже подлежат налогообложению.

Налогоплательщику не нужно ничего самостоятельно рассчитывать. Налоговые органы получают необходимую информацию от банков и Агентства по страхованию вкладов, после чего рассчитывают сумму налога.

Стоит отметить, что это касается не всех граждан с процентными доходами.

НДФЛ облагается общая годовая сумма процентного дохода за минусом необлагаемой суммы. Она рассчитывается по формуле: 1 млн рублей * максимальное значение ключевой ставки Банка России из действовавших на 1-е число каждого месяца в календарном году.

Учитывая, что за 2023 год максимальное значение такой ключевой ставки было определено по состоянию на 1 ноября в размере 15%, необлагаемый минимум за 2023 год составляет 150 тыс.рублей (1 млн рублей * 15%). Только полученный сверх этой суммы совокупный процентный доход подлежит налогообложению.

Например, в 2023 году гражданин по одному вкладу и одному накопительному счету получил доход 200 тыс. рублей. Таким образом, под налогообложение попадает сумма 50 тыс. рублей. НДФЛ по ставке 13% составит 6500 рублей. Если cовокупный годовой доход налогоплательщика превышает 5 млн рублей, то ставка по НДФЛ составит 15% (7500 рублей). А если доход по вкладам не превысил 150 тыс. рублей, то налога не возникает.

Заплатить такой налог необходимо не позднее 2 декабря 2024 года (т.к. 1 декабря – выходной день). Подробнее ознакомиться с текущим порядком расчета налога по депозитам можно здесь, сообщает пресс-служба УФНС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФНС России по Самарской области