Торжественная церемония закладки килей новых судов состоялась в Самаре
Мэр Самары вручил награду и поздравил коллектив «РКС-Самара» с новым рекордом
Федеральный проект «Потрогай грузовик» проведут в Самаре
Количество заказов такси с детскими удерживающими устройствами заметно вырастет с началом учебного года
Мошенник представился самарчанке старшим специалистом отдела финансовых расследований Росфинмониторинга
Звание «Почетный гражданин городского округа Самара» присвоено Владимиру Василенко и Анатолию Чижову
В Новокуйбышевске рецидивист украл микроволновую печь, пароварку, мясорубку и телевизор
Флорист дал 5 советов по выбору букета ко Дню Знаний
Флорист дал 5 советов по выбору букета ко Дню Знаний

29 августа 2025 12:22
93
Флорист дал 5 советов по выбору букета ко Дню Знаний

Сервис доставки из магазинов и ресторанов Купер и сеть цветочных студий FMART by flowwow подготовили гид по школьным букетам. Эксперты рассказали, какие цветы выбрать ко Дню знаний, когда их покупать и как сохранить их свежесть. Также специалисты подсчитали, сколько сегодня стоят букеты.

Какие цветы выбирают чаще всего 

По данным сервиса Купер, в июле–августе 2025 года самыми популярными цветами стали пионы, розы (красные, розовые и белые) и альстромерии. В прошлом году первое место занимали розы, но в этом сезоне их сместили пионы, спрос на которые вырос в 3 раза. Спрос также значительно вырос на альстромерии (+80%), хризантемы (+57%) и лилии (+55%). Розы по-прежнему входят в число фаворитов: несмотря на смену лидера, их заказы тоже увеличились — на 30% год к году.

Сезонные цветы — основа удачной композиции

По словам Натальи Колгановой, флориста сети FMART by flowwow, для школьных букетов лучше всего подходят цветы, которые отражают осеннее настроение:

«Первое сентября — это праздник, который требует ярких, насыщенных красок. Я всегда рекомендую родителям выбирать сезонные цветы: герберы, астры и гладиолусы создают по-настоящему торжественную атмосферу. Если хочется сделать акцент на крупных соцветиях, идеально подойдут подсолнухи — особенно пока на улице еще тепло и солнечно».

Такие виды цветов как, например, герберы в сервисе Купер стоят от 1 650 рублей за 5 штук, астры — от 3 591 рубля за 7 штук, а подсолнухи — от 2 390 рублей за 3 штуки.

Среди универсальных решений эксперт выделяет хризантемы и гвоздики — они представлены в большом количестве сортов и легко комбинируются с другими цветами. В Купере хризантемы можно заказать от 1 375 рублей за 3 штуки, гвоздики — от 1 722 рублей за 10 штук. Розы остаются классическим выбором, но для школьного праздника лучше отдать предпочтение светлым или пастельным оттенкам — такие композиции в сервисе стоят от 2 050 рублей за 5 штук.

Стойкость и практичность

Важный критерий выбора — долговечность композиции. Наталья Колганова отмечает, что самыми выносливыми считаются хризантемы, гвоздики, альстромерии и гипсофилы:

«При правильном уходе эти цветы могут радовать глаз до двух недель. Если бюджет позволяет рассмотреть более экзотические варианты, стоит обратить внимание на стрелицию и антуриум — они отличаются особой стойкостью и необычным внешним видом».

Альстромерии в Купере можно заказать от 1 437 рублей за 7 штук, гипсофилы — от 1 500 рублей за 5 штук, а антуриумы — от 3 500 рублей за 10 штук.

Правила покупки

Флорист советует покупать букет за день до праздника — это позволит избежать ажиотажа 1 сентября и гарантированно найти подходящий вариант. После покупки стебли нужно обрезать на 1-2 см и поместить композицию в прохладную воду, сохранив упаковку.

Идеальное хранение

Идеальное место для хранения в конце лета — балкон, где есть доступ к свежему воздуху и естественному освещению, но нет прямых солнечных лучей. Избегать следует размещения рядом с батареями и обогревателями.

Транспортировка без потерь

Для успешной доставки букета к школе эксперт рекомендует выбирать цветы, которые не требуют большого количества влаги. Наиболее проблемными в этом плане считаются гортензии — они быстро увядают без постоянного доступа к воде. Для таких капризных композиций можно использовать флористическую губку или корзинки с аквабоксами.

