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«ФлагманВет» и «Координаты. Самара» приглашают в восьмой Хаски Трип

10 апреля 2024 10:43
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«ФлагманВет» и «Координаты. Самара» приглашают в восьмой Хаски Трип

Очередной поход проекта «Хаски Трип» состоится в субботу, 13 апреля. Первая весенняя прогулка с хаски из реабилитационного центра «ФлагманВет» пройдет в Золотом Бору (пос. Волжский). Маршрут подготовили в клубе активного отдыха «Координаты. Самара». Он не будет сложным и рассчитан на три-четыре часа.

Все животные, принимающие участие в походе, когда-то были брошены хозяевами и найдены на улицах, но сейчас они полностью социализированы и здоровы. Собакам северных пород особенно нужна активность, поэтому длительные прогулки для них – настоящий подарок. Знакомство и общение с людьми во время похода дает им шанс стать домашними.

Благотворительный проект «Хаски Трип» создали в конце 2022 года. Он представляет собой пешие прогулки по красивым местам Самарской области в сопровождении собак из реабилитационного центра «ФагманВет». Основная цель похода – привлечь внимание к проблемам бездомных животных и попытаться найти им хозяев, поддержать подопечных приюта. 

В предыдущих семи походах приняли участие больше ста человек. Больше десяти собак, участвовавших в прогулках, уже обрели хозяев и дом. Собранные средства направили на помощь подопечным «ФлагманВет» кошкам и собакам.

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