«ФлагманВет» и ДК «Заря» приглашают подружиться с собаками в День благодарности этим животным

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В эту субботу, 26 августа, в Самаре состоится районный праздник «Человек собаке друг», посвященный Дню благодарности собакам. Праздник пройдет на площадке перед домом культуры МБУК «Заря» (проезд 9 Мая, 16). Начало в 17.00!



День благодарности собаке отмечается во всем мире. В этот день люди выражают свою любовь и признательность этим замечательным созданиям, которые приносят радость и счастье в нашу жизнь! Собака помогает человеку в разных сферах деятельности, и стоит сказать ей спасибо!

ДК «Заря» и ветеринарный центр «ФлагманВет» подготовили концертно-развлекательную программу для гостей праздника. Это тематические номера, викторины от проекта «Вот он Пес», рассказ о «ФлагманВет» и о том, как правильно себя вести с уличными и домашними собаками от директора ветцентра Инны Тарасенко. Гости узнают трогательные истории о невероятной дружбе человека и собаки и сделают памятные фотографии.

На празднике состоится подведение итогов фотовыставки «Я и моя собака», организованной ДК «Заря». На протяжении месяца самарцы присылали свои фотоработы.

На празднике вновь можно будет увидеть уникальный фотопроект The Flagman's Cats. Ведь кошки не менее близки человеку, чем собаки.

Приходить на праздник вместе со своим любимцем не только можно, но и нужно! Добро пожаловать!

Фото: ru.freepik.com