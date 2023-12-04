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Фестиваль «Жигулёвское море. Варежки» приглашает жителей и гостей Самарской области

4 декабря 2023 11:46
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Фестиваль «Жигулёвское море. Варежки» приглашает жителей и гостей Самарской области

 

Атмосфера зимнего курорта, много спорта и аппетитный стритфуд — такими будут ближайшие выходные, 9-10 декабря 2023 года, в Тольятти. На новой набережной Автозаводского района пройдет двухдневный зимний фестиваль активного отдыха «Жигулёвское море. Варежки».

Организаторы большого семейного события - клуб «Сила Ветра», ресторан «НЕБО» и медиапроект «БИГ ТЛТ», фестиваль организован при поддержке Министерства туризма Самарской области и администрации г.о. Тольятти в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

«Варежки» откроют череду зимних мероприятий и станут интересным событием для всей семьи. Занятие по душе в обширной фестивальной программе найдут как дети, так и родители, а также представители старших поколений.  Традиционные ценности, семейственность и здоровый образ жизни - основа фестиваля «Варежки».

На два дня набережная станет курортным пространством, где до темноты будут звучать сеты диджеев, будет готовиться уличная еда и шуметь активными развлечениями многочисленные площадки.

В первый день, 9 декабря, фестивальное пространство начнет работу с 12 часов дня и завершит праздничным салютом в 18 часов вечера. Под зажигательные сеты диджеев набережная наполнится ароматами свежеприготовленных гастрономических изысков с улочки стритфуда. С обеда и до вечера будут радовать детей зоны подвижных игр и лагерь навыков SkillCamр. А залитый с первых дней зимы каток, несомненно, станет местом притяжения отдыхающих всех возрастов. Наверняка увлекут всех гостей фестиваля азартные гонки автомоделистов и воздушный бой от любителей авиамодельного спорта. Финал первого фестивального дня завершится файер-шоу и фейерверком.

Второй день фестиваля «Варежки», 10 декабря, будет максимально наполнен любительским спортом, доступным для всех. Гости праздника смогут как поучаствовать, так и понаблюдать или поболеть за тех, кто решится принять спортивный вызов. Утро начнется с бодрой зарядки от спортивного клуба Sport Town New и спортивного движения «Будь в тонусе!», продолжится забегами от RUN TLT, флешмобом от «Моржей Тольятти», велозаездом Дедов Морозов от «ВелоТольятти» и завершится эстафетой по скандинавской ходьбе от «Русских нордиков». Все спортсмены получат вкусные и полезные призы от тольяттинского производителя FitnesSHOCK и вместе с гостями фестиваля смогут расслабится после спорта в массажных креслах  Yamaguchi.

  Оба дня поддерживать атмосферу тепла и уюта на фестивальной площадке   будут автомобильный партнер Группа компаний «Тон-Авто», которая представит автомобили EXEED, Geely, Tank, Haval; ивент-агентство «Синхроника» и «Альфа Банк»; за креатив и творчество будут отвечать мастера ярмарки дизайнерских вещей, а веру в чудеса на главной сцене поддержит мегарозыгрыш призов!

Бесплатный безалкогольный глинтвейн и горячий чай создадут настроение выходных и не дадут замерзнуть гостям и участникам.  Одевайтесь теплее и приходите отдыхать и веселиться! Вход свободный! 0+.

Последние новости фестиваля активного отдыха «Жигулёвское море. Варежки» ищите в официальной группе по ссылке https://vk.com/varezhkitlt 

6+

Фестиваль проходит при поддержке Министерства туризма Самарской области и администрации г. о.Тольятти в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Фото: Фестиваль активного отдыха «Жигулёвское море. Варежки»

Теги: В центре внимания Мероприятия

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