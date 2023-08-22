Фестиваль "Катюша-юниор" ждёт талантливых девчонок и мальчишек со всей страны

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Центральный Дом Российской Армии объявил о начале приема заявок на участие в 9-м Открытом фестивале-конкурсе юных дарований «Катюша-юниор 2023».

Завоевавший за многие годы большую популярность Открытый фестиваль-конкурс «Катюша-юниор» вновь ждет талантливых девчонок и мальчишек из разных городов страны, желающих блеснуть своим вокальным мастерством. Конкурс, получивший рождение в 2013 году, организуют Департамент культуры Минобороны России и Центральный Дом Российской Армии с целью популяризации детского и юношеского творчества в во всем российском обществе и активизации творческого потенциала подрастающего поколения.

Именно поэтому участниками творческого состязания являются дети в возрасте от 6 до 16 лет. Причем как для индивидуальных исполнителей, так и для ансамблей и творческих коллективов есть возрастные категории: от 6 до 9 лет, от 10 до 12 лет, от 13 до 16 лет.

Главные события фестиваля-конкурса «Катюша-юниор 2023» развернутся с 7 по 10 ноября, когда в Центральном Доме Российской Армии пройдут волнующий отборочный тур и дарящий музыкальный праздник финал, встречи с известными исполнителями, деятелями культуры и искусства России.

Сегодня ЦДРА объявляет о начале первого этапа фестиваля, который проводится заочно по электронным заявкам. Электронные заявки участников включают видеоматериал (живое исполнение) двух готовых номеров – двух произведений (первое – патриотической направленности, второе – на решение исполнителя). Песенный материал (творческая заявка и запись песни) направляется на электронный адрес ЦДРА: cdra@mil.ru до 15 октября 2023 года.

Список полуфиналистов будет представлен на сайте ЦДРА. Также, как и позднее список финалистов.

В нынешнем году фестиваль пройдёт при информационной поддержке медиахолдинга «Ветеранские вести» и журнала «Наш Vестёнок».

Положение о фестивале опубликовано на сайте Минобороны России и Центрального Дома Российской Армии.

Фото: ru.freepik.com