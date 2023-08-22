Фестиваль "Катюша-юниор" ждёт талантливых девчонок и мальчишек со всей страны

Я нашел ошибку
Главные новости:
Четыре коллектива из Самарской области вошли в число 15 лауреатов IV Всероссийского парафестиваля.
В Самаре губернатор Дмитрий Азаров отметил лауреатов IV Всероссийского парафестиваля
Создана новая социальная служба поддержки семей с детьми-инвалидами и расширен спектр предоставляемых услуг.
Новый социальный проект «Домашний микрореабилитационный центр «Территория добра» стартовал в Самарской области
Участники Форума разрабатывали совместные проекты, а в рамках закрытия – представили свои наработки экспертам и получили обратную связь.
В Самарской области прошел Форум молодых педагогов и наставников «Первые.Наставники»
В рамках форума «Сообщество» представители власти и общественности Самарской области соберутся для дискуссии с экспертами.
В Самаре на площадке регионального форума «Сообщество» обсудят меры содействия бывшим военнослужащим
Отправиться в путь на электропоезде пассажиры смогут  по рабочим дням.
«Ласточка» соединит станции Самара и Жигулевск с 28 августа
До старта нового гандбольного сезона остается ровно неделя.
В Тольятти состоится презентация гандбольной команды «Лада» сезона 2023/2024
27 августа на «Солидарность Самара Арене».
Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл проведет автограф-сессию перед матчем с «Балтикой»
В воскресенье, 17 сентября в 10:00 на основном поле стадиона «Металлург» пройдет день открытых дверей Академии «Крыльев Советов».
Академия «Крыльев Советов» проведет набор детей 2015-2018 годов рождения
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 94.14
0.74
EUR 102.57
1.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Музей Эльдара Рязанова: лекция Кирилла Горячка «Дзига Вертов. Школа «киноков»
В рамках 3-й Самарской квартирной триеннале пройдет мастерская уличного искусства
Самарцев приглашают в зоопарк на День козы
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Фестиваль "Катюша-юниор" ждёт талантливых девчонок и мальчишек со всей страны

22 августа 2023 14:48
138
Фестиваль-конкурс «Катюша-юниор» вновь ждет талантливых девчонок и мальчишек из разных городов страны, желающих блеснуть своим вокальным мастерством.

Центральный Дом Российской Армии объявил о начале приема заявок на участие в 9-м Открытом фестивале-конкурсе юных дарований «Катюша-юниор 2023».

Завоевавший за многие годы большую популярность Открытый фестиваль-конкурс «Катюша-юниор» вновь ждет талантливых девчонок и мальчишек из разных городов страны, желающих блеснуть своим вокальным мастерством. Конкурс, получивший рождение в 2013 году, организуют Департамент культуры Минобороны России и Центральный Дом Российской Армии с целью популяризации детского и юношеского творчества в  во всем российском обществе и активизации творческого потенциала подрастающего поколения.

Именно поэтому участниками творческого состязания являются дети в возрасте от 6 до 16 лет. Причем как для индивидуальных исполнителей, так и для ансамблей и творческих коллективов есть возрастные категории: от 6 до 9 лет, от 10 до 12 лет, от 13 до 16 лет.

Главные события фестиваля-конкурса «Катюша-юниор 2023» развернутся с 7 по 10 ноября, когда в Центральном Доме Российской Армии пройдут волнующий отборочный тур и дарящий музыкальный праздник финал, встречи с известными исполнителями, деятелями культуры и искусства России.

Сегодня ЦДРА объявляет о начале первого этапа фестиваля, который проводится заочно по электронным заявкам. Электронные заявки участников включают видеоматериал (живое исполнение) двух готовых номеров – двух произведений (первое – патриотической направленности, второе – на решение исполнителя). Песенный материал (творческая заявка и запись песни) направляется на электронный адрес ЦДРА: cdra@mil.ru до 15 октября 2023 года.

Список полуфиналистов будет представлен на сайте ЦДРА. Также, как и позднее список финалистов.

В нынешнем году фестиваль пройдёт при информационной поддержке медиахолдинга «Ветеранские вести» и журнала «Наш Vестёнок».

Положение о фестивале опубликовано на сайте Минобороны России и Центрального Дома Российской Армии.

 

Фото:   ru.freepik.com

 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Услуги по доставке
В центре внимания
Четыре коллектива из Самарской области вошли в число 15 лауреатов IV Всероссийского парафестиваля.
22 августа 2023  16:59
В Самаре губернатор Дмитрий Азаров отметил лауреатов IV Всероссийского парафестиваля
71
На участие во втором губернском маркет-фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области» в этом году поступило более 150 заявок
22 августа 2023  12:52
На участие во втором губернском маркет-фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области» в этом году поступило более 150 заявок
536
Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов проведет «прямую линию»
22 августа 2023  12:43
Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области проведет «прямую линию»
169
Из-за первенства по велоспорту в Сааре будет временно ограничено движение транспорта
22 августа 2023  12:00
Из-за первенства по велоспорту в Сааре будет временно ограничено движение транспорта
196
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Дня Государственного флага РФ
22 августа 2023  10:59
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Дня Государственного флага РФ
230
Весь список