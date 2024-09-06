Фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче: в Самарской областной библиотеке расскажут о гидроэнергетике России

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12 сентября Самарская областная научная библиотека приглашает жителей города посетить просветительскую встречу в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. Посетителей библиотеки ждёт рассказ о роли гидроэлектростанций в работе энергетической системы европейской части России.

В роли ведущего выступит самарский архивовед Максим Борисов*. Он простым языком расскажет о строительстве и развитии гидроэлектростанций, главным образом расположенных в Волго-Камском каскаде. В ходе своего повествования почётный гость затронет советский период работы сооружений, а также поведает о тех вызовах, с которыми инженеры-гидроэнергетики сталкиваются сегодня.

Как можно улучшить регулирование электрических параметров работы гидроэлектростанций? Какие новые способы обеспечения стабильности ГЭС обсуждаются сейчас? Об этом и многом другом расскажет Максим Борисов в ходе просветительской встречи.

Мероприятие станет одним из событий фестиваля #ВместеЯрче. Проект направлен на продвижение энергосберегающего образа жизни и энергоэффективных технологий.

12 сентября в 13:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).

Вход свободный!

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