Фестиваль для животных - в Самаре бездомные кошки и собаки ищут семью

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6 и 7 марта с 10.00 до 19.00 в выставочном центре «Экспо-Волга» (г. Самара, ул.Мичурина, 23А) проходит бесплатная выставка животных «Друг человека», сообщает горадминистрация.



Глава Самары Елена Лапушкина посетила выставку и поделилась впечатлениями в своём Instagram:

"В эти дни в выставочном центре «Экспо-Волга» проходит уникальный фестиваль, посвящённый поиску семьи, хозяев и лучших друзей для животных, которые остались одни. В нашем городе много неравнодушных людей, которые участвуют в спасении, лечении и социализации животных. На такой тяжелый труд способны только люди с большим сердцем и доброй душой.

Я благодарю всех участников за такую важную и необходимую работу. И знаю, что главная награда для них - это счастливые и здоровые питомцы, которые находят себе новый дом и любящую семью!

Приходите, сегодня фестиваль работает до 19.00!

Эти животные очень хотят обрести свой дом. Кто-то из этих питомцев может стать вашим новым другом на долгие годы".