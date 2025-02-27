Фельдшер Самарской областной станции скорой помощи награжден медалью "За мужество" посмертно

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Фельдшер Самарской областной станции скорой медицинской помощи Валентин Тихонов больше полугода был санитарным инструктором в зоне специально военной операции, а также помогал защитникам Родины в госпиталях Донецкой области. Валентин героически погиб во время обороны при контрнаступлении противника. За проявленные героизм и самоотверженность был награжден медалью «За мужество» и «За возвращение Крыма».

Валентин Тихонов родился в Самаре, но рос он в поселке Рощинский. С юного возраста молодой человек увлекался игрой на гитаре, тхэквондо, любил ухаживать за животными и хотел стать палеонтологом. Детство, проведенное в военном городке сыграло свою роль в его патриотическом становлении. Спустя год после поступления в Новокуйбышевский медицинский колледж, Валентин был призван на военную службу. Проходил он ее в составе артиллерийских войск и тогда же получил свою первую медаль «За возвращение Крыма». После службы окончил медицинский колледж по специальности «Лечебное дело»и прошёл профессиональную переподготовку по программе «Скорая и неотложная помощь».

Затем устроился фельдшером на станцию скорой помощи. За добросовестный труд и профессиональное мастерство был награжден почетным знаком Губернатора Самарской области «За служение людям».

После объявлении о мобилизации в 2022 году Валентин отправился на защиту Родины. В зоне СВО он выполнял обязанности санитарного инструктора в составе бригады и спасал раненых в местных госпиталях. Героически погиб во время выполнения одного из боевых заданий.

Валентин Тихонов навсегда останется в памяти близких и сослуживцев настоящим героем, надёжным боевым товарищем, смелым и отважным бойцом.

Фото: минздрав СО