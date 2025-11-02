Федерация гонок дронов СО заключила соглашение о сотрудничестве с АНО ДО «Планета детства «Лада»

184

Федерация гонок дронов Самарской области заключила соглашение о сотрудничестве с АНО ДО «Планета детства «Лада» с целью интеграции детей в сферу беспилотных технологий с раннего возраста.

"Стратегия развития отрасли БАС предусматривает систематическое формирование компетенций у будущих специалистов на каждом этапе их обучения: дошкольные учреждения, школы, техникумы, вузы.

Дошкольный этап особенно важен, поскольку именно тогда начинается формирование первичных познавательных способностей, развитие творческих качеств. Именно в этот период дети проявляют особую любознательность и повышенный интерес к окружающему миру.

Совместная деятельность с «Планета детства «Лада» будет сосредоточена именно на первом этапе подготовки - получении базовых навыков и знаний, которые станут базой для дальнейшего изучения беспилотных технологий и заинтересуют ребят в развитии своего потенциала в этом направлении", - рассказал вице-президент Федерации гонок дронов Самарской области Арсен Джалилов.

В Тольятти планируется формирование исследовательского, образовательного и производственного кластера в сфере гражданской беспилотной авиации, чтобы город стал одним из флагманов развития этой передовой индустрии не только в России, но и в мире.

Фото: минспорта СО