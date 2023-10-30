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Федеральный просветительский марафон Знание.Первые стартует на Международной выставке-форуме "Россия" в День народного единства

30 октября 2023 15:19
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Самарская область в числе первых субъектов страны включилась в работу по подготовке к выставке.

4 ноября, в День народного единства, стартует федеральный просветительский марафон Знание.Первые. В этот раз флагманский проект Российского общества «Знание» откроет образовательную программу Международной выставки-форума "Россия", которая организована по Указу Президента Владимира Путина в Москве на ВДНХ.

Марафон Знание.Первые станет одним из центральных событий Выставки, он состоится уже в шестой раз и по традиции будет проходить три дня, с 4 по 6 ноября.  На площадках просветительского марафона соберутся около 15 тысяч молодых людей. Регистрация на очное участие в марафоне идет до 25 октября. События марафона будут освещаться в эфире круглосуточного канала Знание.ТВ, который расскажет об образовательной, культурной и деловой жизни Выставки во время ее проведения.

Марафон Знание.Первые стартует в день открытия Международной выставки-форума "Россия" — самого масштабного образовательного, делового и культурно-развлекательного проекта в истории современной России. Российское общество «Знание» выступает генеральным партнером образовательной программы Выставки.

«Мы с нетерпением и волнением ждем старта просветительского марафона Знание.Первые, который откроет масштабную и очень разнообразную образовательную программу Международной выставки-форума "Россия", — подчеркнул генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль. — В течение трех дней лучшие лекторы со всей страны будут рассказывать молодежи о достижениях последних 20 лет, которые способствуют прогрессу не только у нас на родине, но и во всем мире. Уверен, что открытый, живой и искренний диалог с наставниками поможет участникам марафона расширить кругозор и использовать полученные знания о том, что создано предыдущими поколениями, для собственного развития, поиска инновационных идей и новых достижений во имя наших ценностей и большого будущего великой России».

Самарская область в числе первых субъектов страны включилась в работу по подготовке к выставке. По поручению Губернатора Дмитрия Азарова разработана концепция выставочной экспозиции нашего региона. На стенде Самарской области будут представлены достижения губернии в науке, образовании, спорте, медицине, промышленности, транспорте, IT-технологиях, культуре и искусстве, туризме и не только. 30 ноября 2023 запланировано проведение Дня Самарской области – цикла мероприятий, которые наиболее полно, ярко и интересно расскажут гостям выставки о ключевых достижениях нашего региона.

Марафон Знание.Первые будет концептуально интегрирован в тематику Выставки, где каждая буква слова «Россия» имеет определенное значение, — запланировано шесть треков марафона, первые буквы названий которых составят слово «Россия».

Трек Знание.Родина будет посвящен истории, культуре, национальному многообразию нашей страны. Спикеры марафона расскажут о достопримечательностях, природных богатствах, исторической значимости и современных достижениях разных субъектов Российской Федерации.

В программе трека Знание.Общество раскроют темы, связанные с экологией, волонтерством, лидерством, общественными проектами — всем, что направлено на повышение качества жизни людей.

Трек Знание.Сила расскажет о достижениях и героизме наших соотечественников, традиционных ценностях, значении специальной военной операции и роли России в мире.

В рамках трека Знание.Суверенитет речь пойдет об экономической, технологической независимости России, развитии бизнеса, промышленности и других сфер экономики.

Участники трека Знание.Инновации обсудят развитие научного потенциала России, современные разработки, исследования в области науки, технологий, искусственного интеллекта.

Трек Знание.Я будет посвящен вкладу личности в общественное развитие, наставничеству и тем возможностям, которые есть у современной молодежи в образовании, карьере, саморазвитии. 

На всех шести площадках просветительского марафона с молодежью будут делиться опытом выдающиеся лекторы: государственные и общественные деятели, руководители крупнейших российских компаний, мастера культуры и искусства, успешные спортсмены, преподаватели, военнослужащие — герои нашей страны. В целом запланировано более 170 выступлений.

Чтобы максимально вовлечь молодежь в программу и сделать ее разнообразной, насыщенной, наряду с лекциями и дискуссиями предусмотрены интерактивы для тех ребят, кто очно участвует в марафоне Знание.Первые на ВДНХ. Например, запланирован разбор тематических кейсов: лекторы будут рассказывать о реальных рабочих ситуациях и делиться профессиональным опытом. Кроме того, все желающие смогут получить индивидуальные консультации HR-специалистов, посоветоваться о выборе карьерного пути, изучить ситуацию на рынке труда. Еще один формат — нетворкинг-сессии, где молодые люди будут обмениваться мнениями и опытом о развитии своих личностных, деловых качеств. И конечно, в программу включены фан-встречи с блогерами, которые расскажут, как вести полезные блоги, проведут фото- и автограф-сессии.

Уже во второй раз на марафоне Знание.Первые будет работать молодежная дирекция, где объединятся самые инициативные участники, обсудят ход программы и дадут честную обратную связь, чтобы организаторы лучше понимали реальные запросы молодежной аудитории.

События марафона Знание.Первые будет транслировать канал Знание.ТВ, созданный Российским обществом «Знание» для освещения образовательной программы Международной выставки-форума "Россия", а также ключевых мероприятий ее деловой и культурной жизни.

 

Фото предоставлено пресс-службой Российского общества «Знание»

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