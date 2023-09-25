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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против оператора связи «Мегафон» из-за необоснованного повышения тарифов.

«В этой связи ФАС России пришла к выводу, что оснований для повышения тарифов у ПАО «Мегафон» нет. Действия компании могут привести к ущемлению интересов потребителей. В результате ФАС России возбудила в отношении ПАО «Мегафон» антимонопольное дело. В случае установления вины оператору связи грозит штраф в соответствии с КоАП РФ», — сообщили «Известиям» в пресс-службе ФАС.

В пресс-службе самой компании «Мегафон» прокомментировали «Известиям», что оператор пока не получал официального уведомления от ведомства.

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