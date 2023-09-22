Фактчекинговый сервис «Лапша Медиа» открыл площадку для всех желающих.

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Недостоверная информация, фейки, вбросы – по прогнозам, в 2023 году их будет опубликовано более 12,5 млн. За два года число выросло в 8 раз.

Каждый день мы сталкиваемся с потоком информации. Она может быть противоречивой, пугающей, абсурдной. И, даже если на первый взгляд кажется, что это никаким образом не сказывается на каждом из нас, то это далеко не так.

Фейки сеют панику, заставляют людей совершать необдуманные поступки, терять деньги. Поэтому необходимо с ними бороться.

Как? Доверять информации из официальных источников, проверять и перепроверять данные. Рассказывать о вбросах своему окружению и не только. Поделиться разоблачением фейка сможет каждый на фактчекинговом сервисе «Лапша Медиа» .

На протяжении последних лет здесь выходят разборы недостоверной информации на основе экспертных заключений, официальных документов, научных исследований и не только.