«Это у нас семейное»: открылись музыкальные задания от Игоря Бутмана и Дмитрия Маликова

165

Для участников конкурса «Это у нас семейное» открылись два музыкальных задания, которые придумали члены Наблюдательного совета самого массового проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – народные артисты Российской Федерации Игорь Бутман и Дмитрий Маликов.

Семьи, набравшие больше всего баллов за выполнение заданий дистанционного этапа, выйдут в полуфинал. Главные призы второго сезона – 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия для финалистов. Регистрация на сайте этосемейное.рф продлится до 14 сентября.

В рамках дистанционного этапа, помимо простых и тематических, участникам предлагается выполнить несколько заданий от членов Наблюдательного совета конкурса. Так, для выполнения доступны задания от продюсера, генерального директора и соучредителя лейбла Black Star Inc. Павла Курьянова, председателя Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлианы Слащевой, писателя-фантаста Сергея Лукьяненко, прима-балерины театра Бориса Эйфмана Нины Змиевец и главного детского хирурга Минздрава России Дмитрия Морозова.

«Сегодня открываются заключительные задания от членов Наблюдательного совета конкурса «Это у нас семейное» – задания от музыкантов. Они призваны помочь найти творческое начало в каждой семье, к тому же творчество – это отличная возможность для объединения поколений. С первого сезона мы поняли, что наши участники очень любят демонстрировать свои таланты, поэтому в этот раз тоже не могли лишить их такой возможности», – отметила заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова.

В задании певца и композитора Дмитрия Маликова нужно объединиться семьей в творческий коллектив и подготовить музыкальный номер.

«Я искренне уверен, что семьи, участвующие в конкурсе «Это у нас семейное», – это сплоченные команды, которым по плечу любое дело. В задании «ВИА «Семья» я предлагаю вам объединиться в музыкальный коллектив и поставить номер. Выберите песню, которую знают все поколения вашей семьи – от бабушки до младшего ребенка. Подойдет любая – от народной до современной, главное, чтобы она объединяла сердца! Пусть каждый найдет в ней свою роль: кто-то станет вокалистом, кто-то возьмет гитару, а может даже создаст ритм на «кухонных» инструментах, кто-то добавит движения. Представьте, как зажигаются софиты, звучат аплодисменты, а ваша семья на сцене дарит всем праздник!», – отметил певец.

Саксофонист, Президент Авторского Совета Российского Авторского Общества Игорь Бутман предлагает семьям сочинить и исполнить песню о России, раскрывающую тему культурного кода страны.

«В задании «Родная песня» вы сможете примерить на себя роли настоящих поэтов-песенников! Подумайте, какие самые яркие и узнаваемые образы, явления и персонажи составляют культурный код России или вашего региона? Можно рассказать о традициях, истории, ценностях, красотах природы и самобытности народов. Важное условие – в тексте должны быть использованы следующие слова: матрешка, березы, Чехов, Тульский пряник, Чебурашка. Больше никаких требований нет, полагайтесь на свою фантазию и креативность – песня может быть написана в любом музыкальном жанре, а исполнить вы ее можете как акапельно, так и с музыкальным сопровождением. Музыка – замечательный способ рассказать о том, как вы любите нашу страну. А может быть именно вашу песню услышит вся Россия!» – отметил музыкант.

19 августа также открылось спортивное задание конкурса, где необходимо создать плакат в советском стиле на тему «Занимайся спортом!». Дистанционный этап проходит в онлайн-формате в семейных аккаунтах: команды снимают видеовизитку, заполняют анкеты об истории, традициях, интересных фактах о своей семье, рассказывают о достижениях и выполняют тематические задания (посвященные темам творчества, культуры, истории, семейных традиций). Этап завершится 1 октября.

Регистрация семейных команд на участие в конкурсе «Это у нас семейное» доступна на сайте этосемейное.рф до 14 сентября. Подать заявки могут семейные команды, состоящие из четырех и более человек, которые являются по отношению друг к другу представителями трех и более поколений. В составе семейной команды обязательно должен быть участник от 5 до 17 лет включительно на момент окончания этапа регистрации.

Самый массовый проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» в 2025 году стал частью национального проекта «Семья». В первом сезоне приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране.

Фото: пресс-служба конкурса «Это у нас семейное»