«Это у нас семейное»: открылись музыкальные задания от Игоря Бутмана и Дмитрия Маликова

Я нашел ошибку
Главные новости:
День ООПТ отметили в Ботаническом саду в Самаре.
Самарская область отметила День особо охраняемых природных территорий региона
Предлагается разделить прилегающую территорию на функциональные зоны.
В Самаре разработают дизайн-проект благоустройства территории у Дворца легкой атлетики на ул. Физкультурной
Будьте внимательны и осторожны! При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните 112.
Ночью 20 августа в северных районах Самарской области ожидается гроза, ливень, шквалистый ветер
И ожидает получение нового оборудования на общую сумму 23,67 млн.руб. (из федерального бюджета – 19,58 млн.руб., из регионального – 2,67 млн.руб.).
САТОБ стал в 2025 году участником нацпроекта «Семья»
Леонид Слуцкий: около трети россиян живут на доходы ниже указанного уровня, а минимальный набор товаров и услуг составляет порядка 20 тыс. рублей.
Россиян с доходом ниже 30 тыс. рублей предложили освободить от НДФЛ
Владимир является ведущим артистом театра драмы, постоянно занят в текущем репертуаре, пользуется большим авторитетом у своих коллег и огромной популярностью у публики.
Заслуженный артист Самарской области Владимир Сапрыкин награжден медалью «За труды в культуре и искусстве»
Документ направлен на развитие системы непрерывного профессионального развития медицинских кадров региона, повышение квалификации среднего медицинского персонала и укрепление кадрового потенциала отрасли.
Минздрав СО подписал соглашение с областной организацией медицинских сестер
На занятие приглашают всех желающих.
Центр поиска пропавших людей региона проведет полевое практическое занятие
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.43
0.41
EUR 94.09
0.38
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сборная региона принимает участие в физкультурном мероприятии ПФО - Кубке защитников Отечества.
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Это у нас семейное»: открылись музыкальные задания от Игоря Бутмана и Дмитрия Маликова

19 августа 2025 16:35
165
Семьи, набравшие больше всего баллов за выполнение заданий дистанционного этапа, выйдут в полуфинал.

Для участников конкурса «Это у нас семейное» открылись два музыкальных задания, которые придумали члены Наблюдательного совета самого массового проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – народные артисты Российской Федерации Игорь Бутман и Дмитрий Маликов.

Семьи, набравшие больше всего баллов за выполнение заданий дистанционного этапа, выйдут в полуфинал. Главные призы второго сезона – 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия для финалистов. Регистрация на сайте этосемейное.рф продлится до 14 сентября. 

В рамках дистанционного этапа, помимо простых и тематических, участникам предлагается выполнить несколько заданий от членов Наблюдательного совета конкурса. Так, для выполнения доступны задания от продюсера, генерального директора и соучредителя лейбла Black Star Inc. Павла Курьянова, председателя Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлианы Слащевой, писателя-фантаста Сергея Лукьяненко, прима-балерины театра Бориса Эйфмана Нины Змиевец и главного детского хирурга Минздрава России Дмитрия Морозова.

«Сегодня открываются заключительные задания от членов Наблюдательного совета конкурса «Это у нас семейное» – задания от музыкантов. Они призваны помочь найти творческое начало в каждой семье, к тому же творчество – это отличная возможность для объединения поколений. С первого сезона мы поняли, что наши участники очень любят демонстрировать свои таланты, поэтому в этот раз тоже не могли лишить их такой возможности», – отметила заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова.

В задании певца и композитора Дмитрия Маликова нужно объединиться семьей в творческий коллектив и подготовить музыкальный номер.

«Я искренне уверен, что семьи, участвующие в конкурсе «Это у нас семейное», – это сплоченные команды, которым по плечу любое дело. В задании «ВИА «Семья» я предлагаю вам объединиться в музыкальный коллектив и поставить номер. Выберите песню, которую знают все поколения вашей семьи – от бабушки до младшего ребенка. Подойдет любая – от народной до современной, главное, чтобы она объединяла сердца! Пусть каждый найдет в ней свою роль: кто-то станет вокалистом, кто-то возьмет гитару, а может даже создаст ритм на «кухонных» инструментах, кто-то добавит движения. Представьте, как зажигаются софиты, звучат аплодисменты, а ваша семья на сцене дарит всем праздник!», – отметил певец.

Саксофонист, Президент Авторского Совета Российского Авторского Общества Игорь Бутман предлагает семьям сочинить и исполнить песню о России, раскрывающую тему культурного кода страны.

«В задании «Родная песня» вы сможете примерить на себя роли настоящих поэтов-песенников! Подумайте, какие самые яркие и узнаваемые образы, явления и персонажи составляют культурный код России или вашего региона? Можно рассказать о традициях, истории, ценностях, красотах природы и самобытности народов. Важное условие – в тексте должны быть использованы следующие слова: матрешка, березы, Чехов, Тульский пряник, Чебурашка. Больше никаких требований нет, полагайтесь на свою фантазию и креативность – песня может быть написана в любом музыкальном жанре, а исполнить вы ее можете как акапельно, так и с музыкальным сопровождением. Музыка – замечательный способ рассказать о том, как вы любите нашу страну. А может быть именно вашу песню услышит вся Россия!» – отметил музыкант.

19 августа также открылось спортивное задание конкурса, где необходимо создать плакат в советском стиле на тему «Занимайся спортом!». Дистанционный этап проходит в онлайн-формате в семейных аккаунтах: команды снимают видеовизитку, заполняют анкеты об истории, традициях, интересных фактах о своей семье, рассказывают о достижениях и выполняют тематические задания (посвященные темам творчества, культуры, истории, семейных традиций). Этап завершится 1 октября.

Регистрация семейных команд на участие в конкурсе «Это у нас семейное» доступна на сайте этосемейное.рф до 14 сентября. Подать заявки могут семейные команды, состоящие из четырех и более человек, которые являются по отношению друг к другу представителями трех и более поколений. В составе семейной команды обязательно должен быть участник от 5 до 17 лет включительно на момент окончания этапа регистрации. 

Самый массовый проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» в 2025 году стал частью национального проекта «Семья». В первом сезоне приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране.

 

Фото:   пресс-служба конкурса «Это у нас семейное»

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
459
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
462
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
830
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
646
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
750
Весь список