Этим летом в Самарскую область поступят новые пассажирские суда

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В Самарской области по поручению губернатора Дмитрия Азарова продолжается работа по обновлению пассажирского водоизмещающего флота. 22 мая 2024 года были спущены на воду два универсальных пассажирских судна проекта «МПКС», изготовленные по заказу региона.

Готовность судов составляет 95%. После завершения всех необходимых работ, прохождения ходовых испытаний и получения регистровых документов они поступят в Самарскую область. Их эксплуатация планируется на базе ООО «Самарское речное пассажирское предприятие» уже этим летом на самых востребованных речных маршрутах внутри региона.

Пассажировместимость одного универсального пассажирского судна проекта «МПКС» составляет 240 человек, именно столько сидячих мест предусмотрено проектом. Судно состоит из двух закрытых палуб, оснащенных системой кондиционирования, также предусмотрено размещение сидячих мест на крыше. Эксплуатационная скорость «МПКС» – 22 км в час, а его класс - «лед 20» - позволяет осуществлять перевозки пассажиров по битому льду, благодаря укрепленному металлическому корпусу.

Напомним, что с 2020 по 2023 годы в рамках задачи по обновлению пассажирского флота, поставленной главой региона, Самарской областью приобретено 8 судов на воздушной подушке для осуществления перевозок пассажиров в межнавигационный период по маршруту Самара – Рождествено.

В 2026 – 2027 годах в рамках реализации инфраструктурного проекта «Программа льготного лизинга гражданских судов водного транспорта», на судоверфи в Самарской области планируется строительство еще четырех судов проекта «МПКС» для нужд региона.

Также Самарская область включена в III этап пилотного проекта «Речные Магистрали», который реализуется Министерством транспорта Российской Федерации, в рамках которого планируется организация межрегиональных перевозок.

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