Этим летом россияне купили уже 380 тонн ягод

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Сервис доставки из магазинов и ресторанов Купер изучил спрос на сезонные ягоды и фрукты. Этим летом россияне чаще всего из ягод покупают черешню, ежевику и смородину, а из фруктов — абрикосы и нектарины. Города-лидеры по спросу — Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Краснодар.

Летом жители страны заказали с доставкой на дом уже более 380 тонн ягод. Это на 12% больше, чем годом ранее. Чаще всего выбирают черешню — она была в каждом втором заказе с ягодами. В сравнении с 2023 годом её приобрели на 19% больше.

По росту спроса на первом месте — ежевика. Её заказывали в 3,3 раз больше, чем в июле прошлого года. На втором месте — смородина (в 2,7 раз), на третьем — малина (в 1,7 раза), на четвертом — вишня (в 1,5 раз), на пятом — крыжовник (в 1,4 раза). Также увеличились продажи винограда и голубики в 1,9 раз. Красную смородину покупают чаще, чем черную, а виноград предпочитают сорта Кишмиш.

Россияне купили на 12% больше фруктов относительно прошлого лета. Самые популярные фрукты в июле — сезонные абрикосы и нектарины. Их покупали на 43% и 22% чаще соответственно. Традиционно более половины купленных фруктов составляют бананы (25%), яблоки (16%) и лимоны (10%).