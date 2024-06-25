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Этим летом подработка в Самарской области потребуется каждому третьему работнику

25 июня 2024 10:23
87
Этим летом подработка в Самарской области потребуется каждому третьему работнику

Большой опрос общественного мнения, проведенный Службой исследований hh.ru по итогам второго квартала 2024 года, показал, что каждый третий опрошенный (39%) житель Самарской области будет искать подработку этим летом к своей уже имеющейся работе.

 

Лето не повод расслабляться, судя по всему, подумали 39% опрошенных работников в регионе и заявили, что точно будут искать дополнительный заработок в ближайшие месяцы. Еще у 8% местных жителей подработка уже имеется и бросать её люди пока не планируют. Другие 50% заявили в рамках опроса, что подработку пока не рассматривают, но готовы ее найти, если основного дохода не будет хватать на основные нужды. Остальные затруднились с ответом.

 

При этом в годовом выражении потребность в дополнительном заработке у жителей Самарской области все же растет (+5% новых желающих за год). И это происходит даже несмотря на то, что компании за год увеличили предлагаемый доход в вакансиях уже более чем на 13 тыс. рублей (до 57 тыс. рублей в среднем по местному рынку труда).

Сильнее других хотят подработать этим летом работники из сферы общепита и туризма (59% или каждый второй работник этой сферы), а также работники масс-медиа и искусства (59%), работники науки и образования (58% или больше половины сотрудников в этой сфере) и работники розничной торговли.

 

Рассматриваете ли вы для себя поиск подработки помимо основной работы в течение ближайших трех месяцев? Ответы в %, рэнкинг по профсферам, 2024 год, лето:

Профсфера

Да

Нет

У меня уже есть подработка

Затрудняюсь ответить

Автомобильный бизнес

32

55

8

5

Административный персонал

48

41

7

4

Безопасность

35

51

10

4

Высший менеджмент

44

44

6

7

Добыча сырья

46

48

4

2

Закупки

39

50

8

3

Информационные технологии

37

51

9

3

Искусство, развлечения, массмедиа

59

26

15

1

Маркетинг, реклама, PR

50

35

14

2

Медицина, фармацевтика

49

31

12

8

Наука, образование

58

28

13

1

Продажи, обслуживание клиентов

42

50

6

2

Производство, сервисное обслуживание

40

52

4

4

Рабочий персонал

46

39

5

10

Розничная торговля

56

38

5

2

Строительство, недвижимость

48

43

7

2

Транспорт, логистика, перевозки

35

51

8

7

Туризм, гостиницы, рестораны

59

35

3

3

Управление персоналом, тренинги

44

46

9

1

Финансы, бухгалтерия

48

42

6

5

Юристы

51

36

10

4

 

Теги: Опрос

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