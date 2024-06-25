Этим летом подработка в Самарской области потребуется каждому третьему работнику

Большой опрос общественного мнения, проведенный Службой исследований hh.ru по итогам второго квартала 2024 года, показал, что каждый третий опрошенный (39%) житель Самарской области будет искать подработку этим летом к своей уже имеющейся работе.
Лето не повод расслабляться, судя по всему, подумали 39% опрошенных работников в регионе и заявили, что точно будут искать дополнительный заработок в ближайшие месяцы. Еще у 8% местных жителей подработка уже имеется и бросать её люди пока не планируют. Другие 50% заявили в рамках опроса, что подработку пока не рассматривают, но готовы ее найти, если основного дохода не будет хватать на основные нужды. Остальные затруднились с ответом.
При этом в годовом выражении потребность в дополнительном заработке у жителей Самарской области все же растет (+5% новых желающих за год). И это происходит даже несмотря на то, что компании за год увеличили предлагаемый доход в вакансиях уже более чем на 13 тыс. рублей (до 57 тыс. рублей в среднем по местному рынку труда).
Сильнее других хотят подработать этим летом работники из сферы общепита и туризма (59% или каждый второй работник этой сферы), а также работники масс-медиа и искусства (59%), работники науки и образования (58% или больше половины сотрудников в этой сфере) и работники розничной торговли.
Рассматриваете ли вы для себя поиск подработки помимо основной работы в течение ближайших трех месяцев? Ответы в %, рэнкинг по профсферам, 2024 год, лето:
|
Профсфера
|
Да
|
Нет
|
У меня уже есть подработка
|
Затрудняюсь ответить
|
Автомобильный бизнес
|
32
|
55
|
8
|
5
|
Административный персонал
|
48
|
41
|
7
|
4
|
Безопасность
|
35
|
51
|
10
|
4
|
Высший менеджмент
|
44
|
44
|
6
|
7
|
Добыча сырья
|
46
|
48
|
4
|
2
|
Закупки
|
39
|
50
|
8
|
3
|
Информационные технологии
|
37
|
51
|
9
|
3
|
Искусство, развлечения, массмедиа
|
59
|
26
|
15
|
1
|
Маркетинг, реклама, PR
|
50
|
35
|
14
|
2
|
Медицина, фармацевтика
|
49
|
31
|
12
|
8
|
Наука, образование
|
58
|
28
|
13
|
1
|
Продажи, обслуживание клиентов
|
42
|
50
|
6
|
2
|
Производство, сервисное обслуживание
|
40
|
52
|
4
|
4
|
Рабочий персонал
|
46
|
39
|
5
|
10
|
Розничная торговля
|
56
|
38
|
5
|
2
|
Строительство, недвижимость
|
48
|
43
|
7
|
2
|
Транспорт, логистика, перевозки
|
35
|
51
|
8
|
7
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
59
|
35
|
3
|
3
|
Управление персоналом, тренинги
|
44
|
46
|
9
|
1
|
Финансы, бухгалтерия
|
48
|
42
|
6
|
5
|
Юристы
|
51
|
36
|
10
|
4