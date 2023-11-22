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Есть закономерность в том, обладателям каких имен и фамилий чаще всего отказывают в кредите?

22 ноября 2023 10:37
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Есть закономерность в том, обладателям каких имен и фамилий чаще всего отказывают в кредите?

Можно ли выявить закономерность в том, обладателям каких имен и фамилий чаще всего отказывают в кредите? Нужно ли менять имя перед походом в банк? Ответ на этот вопрос есть у Bankiros.ru.

Согласно данным Bankiros.ru, наиболее частыми заемщиками являются мужчины, носящие имя Александр, на второй позиции расположились женщины с именем Елена. Далее в этом списке доверия находятся мужчины с именем Сергей и женщины с именами Наталья и Татьяна. 

Александры также являются наиболее частыми отказниками. Сергеям также часто отказывают в кредитах, они находятся на втором месте в списке. Женщины с именем Татьяна – на третьем месте, а на четвертом – Елены. На последней строчке списка – женщины по имени Ольга.

Распространенные на территории страны фамилии Иванова и Иванов лидируют и тут – им часто как и одобряют кредиты, так и отказывают в них. Среди заемщиков также встречаются фамилии Кузнецова, Петров и Васильев, а среди отказников – Попова, Смирнов и Кузнецова.

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