"Есть более достойные": Дмитрий Муратов отказался от звания почетного гражданина Самарской области

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Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, ставший в начале октября лауреатом Нобелевской премии, отказался от звания почетного гражданина Самарской области. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Самаре», пишет zasekin.ru.

" Здесь я знаю потрясающих людей, я знаю здесь потрясающих врачей, я знаю здесь потрясающую профессуру, у меня здесь множество друзей. Они куда более достойны быть почетными жителями, чем я в связи с решением Нобелевского комитета", – прокомментировал свое решение журналист.

Нобелевскую премию Дмитрий Муратов получил «за усилия по сохранению свободы выражения мнений, являющейся обязательным условием для демократии и мира». С этой же формулировкой наградили его коллегу с Филиппин Марию Ресса.

Фото: zasekin.ru