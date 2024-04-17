Эрдоган подтвердил договоренность о визите Путина в Турцию

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Глава Турции надеется, что в вопросе визита президента Российской Федерации в Турцию скоро появится конкретика.

"Мы с господином Путиным часто проводим телефонные переговоры. Относительно его визита в Турцию дата пока не определена", – приводит ТАСС слова Реджепа Тайипа Эрдогана.

Турецкий лидер надеется, что в этом вопросе в ближайшее время появится конкретика.

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что в ходе планируемого визита Владимира Путина в Турцию торгово-экономические отношения двух стран будут обсуждаться "во всех измерениях".