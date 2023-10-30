Епископ Тольяттинский и Жигулевский Нестор посетил ИК-3 УФСИН СО

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Владыку Нестора сопровождал заместитель начальника УФСИН полковник внутренней службы Максим Мищенко.

В храме учреждения архиерей отслужил божественную литургию. В богослужении участвовали руководитель отдела тюремного служения Самарской епархии, иерей Андрей Иванов; благочинный Новокуйбышевского благочиния протоиерей Владимир Загаринский и священник, окормляющий верующих учреждения, иерей Виктор Мартовой. Церковное песнопение исполняли певчие церковного хора кафедрального собора города Новокуйбышевск.

Большинство присутствующих верующих из числа осужденных исповедались и причастились. По окончании богослужения протоиерей Владимир выразил благодарность епископу Нестору за совершение Божественной литургии архиерейским чином.

Отбывающие наказание подарили Преосвященному владыке памятный подарок – часы, сделанные своими руками. Архиерей поблагодарил священников за сослужение и обратился к участникам богослужения с проповедью.

Также в ходе визита Владыка Нестор посетил отряд осужденных со строгими условиями отбывания наказания, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по Самарской области