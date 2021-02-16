Епархиальный церковно-исторический музей Самары приглашает на выставку «Два священнических рода и обретение Самарских святынь»

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16 февраля в Самарском епархиальном церковно-историческом музее (г. Самара ул. Радонежская д. 2, здание Самарской духовной семинарии) состоялось открытие выставки, посвящённой 170-летию Самарской епархии Русской Православной Церкви «Два священнических рода и обретение Самарских святынь».

В 2021 году в нашем регионе отмечается 170-летие Самарской губернии. Этот год является и годом создания Самарской епархии Русской Православной Церкви. Эта тема обсуждалась в ходе встречи Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с представителями Клуба Почётных граждан Самарской области 21 февраля 2021 года. По предложению Митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия в перечне мероприятий празднования нашла отражение и роль церкви в жизни Самарской области.

В экспозиции выставки представлены материалы о жизни священнических семей Крыловых и Панормовых, имевших непосредственное отношение к обретению величайшей святыни Самарского края – иконе Божией Матери «Избавительница от бед», явленной в селе Ташла накануне Великой Октябрьской социалистической революции.

Основой экспозиции послужили фотографии и мемориальные вещи, предоставленные потомками священнических родов, а также архивные материалы.

Самый известный представитель рода Крыловых – протоиерей Василий Иванович Крылов, настоятель храма села Мусо́рка. Служил он и Богу, и людям: преподавал в земской и епархиальной школах, был председателем Страхового общества и депутатом. Оставил о себе добрую память не только в селах, но и в Самаре, где жил после революции. Ташлинская икона Божией Матери «Избавительница от бед» явилась за 17 дней до революции. В.И.Крылов был первым, кто взял в руки святыню и перенёс в ташлинский храм. О том, что их род настолько близок к чудесному явлению Ташлинской иконы, правнуки протоиерея Алексей и Владимир узнали уже повзрослевшими. В советские годы в семье эту историю долго не разглашали.

Дмитрий Иоаннович Панормов, священник села Утёвки – современник иконописца Григория Журавлёва, расписавшего подкупольное пространство храма во имя Святой Живоначальной Троицы в родном селе Утёвке. Григорий Николаевич Журавлёв (1858–1916) – иконописец-самородок, безрукий и безногий, писал иконы, зажав кисть в зубах.

Выставка будет работать по 31 марта 2021 года. Время работы музея: пн.– пт. с 10:00 до 17:00. Телефон для справок: 336-18-75.

Фото: Яндекс.Карты