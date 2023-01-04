«Елка Желаний»: сотрудники Красноярского следственного отдела поздравили детей с Новым годом

Сотрудники Красноярского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области приняли участие в предновогоднем мероприятии «Елка Желаний» в ГКУ Самарской области «Красноярский социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних «Феникс».
После новогодней программы детям вручили подарки, которые они загадали перед праздником.
Поздравительные детские мероприятия будут продолжены на протяжении всех новогодних праздников.
Фото: СУ СКР СО