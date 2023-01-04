«Елка Желаний»: сотрудники Красноярского следственного отдела поздравили детей с Новым годом

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Сотрудники Красноярского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области приняли участие в предновогоднем мероприятии «Елка Желаний» в ГКУ Самарской области «Красноярский социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних «Феникс».

После новогодней программы детям вручили подарки, которые они загадали перед праздником.

Поздравительные детские мероприятия будут продолжены на протяжении всех новогодних праздников.

Фото: СУ СКР СО