Елена Лапушкина встретилась с жителями в парке 60-летия Советской власти

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В соцсетях появились сообщения, что на некоторых участках парка 60-летия Советской власти установлены ограждения и, якобы, началась вырубка деревьев. Жители также обеспокоены возможным строительством вблизи парка.

- огороженный участок не является территорией парка и находится в частной собственности.

- активных работ по вырубке деревьев на территории собственника не ведется.

- на территории установлена зона Р-3. Правоохранительные органы проведут проверку соблюдения требований к этой зоне.

«Мы привыкли здесь гулять. А теперь ограждение пересекает привычные дорожки. Оно может стоять сколько угодно долго, но мы хотели бы продолжить спокойно передвигаться по парку», - отметила член инициативной группы.

«Мы делаем все, что в нашей компетенции, чтобы найти компромисс между мнением жителей и правом собственника. Договорились встретиться на следующей неделе и продолжить поиск решения этого вопроса», - подвела итог встречи глава города.

Фото: администрация Самары