Елена Лапушкина провела личный приём граждан

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В среду, 30 июня, прошел личный прием граждан главы Самары Елены Лапушкиной. В ходе встречи были рассмотрены наиболее важные вопросы, волнующие жителей.

Первыми к главе города обратились жительницы Октябрьского района Татьяна Заплетина и Елена Тепловодская с просьбой благоустроить дворовой проезд по адресу ул. Ново-Садовая, д.6. По словам жителей дворовой проезд находится в неудовлетворительном состоянии и требует срочного ремонта.

«Для нас самое главное ­­– это безопасность. Сейчас дорога находится в плохом состоянии и по ней страшно ездить», ­– поделилась жительница двора Татьяна Заплетина.

Глава района Александр Кузнецов пояснил, что территория двора уже была обследована районной администрацией. На следующий год эта территория будет включена в реестр, и будет проведен комплексный ремонт не только проезда во двор, но и всей прилегающей дороги.

Александр Назаров обратился к Главе города с предложением об организации мероприятий, направленных на развитие туризма в Самаре, а также по вопросам культурно-исторического сотрудничества Самары и Самарканда. В ходе встречи обсудили возможность создания дискуссионных площадок для молодежи, где могли бы проводиться лекции о культурном наследии Самары и истории города.

«Нам необходимо выйти в публичную плоскость с этой идей, чтобы узнать мнение жителей. Сейчас есть повышенный интерес к нашему историческому наследию. В городе проводится много пеших экскурсий для жителей и гостей города. Нужно работать в этом направлении», ­– высказала своё мнение Глава Самары Елена Лапушкина.

Фото: администрация Самары