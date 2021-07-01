Елена Лапушкина провела личный приём граждан

В среду, 30 июня, прошел личный прием граждан главы Самары Елены Лапушкиной. В ходе встречи были рассмотрены наиболее важные вопросы, волнующие жителей.
Первыми к главе города обратились жительницы Октябрьского района Татьяна Заплетина и Елена Тепловодская с просьбой благоустроить дворовой проезд по адресу ул. Ново-Садовая, д.6. По словам жителей дворовой проезд находится в неудовлетворительном состоянии и требует срочного ремонта.
«Для нас самое главное – это безопасность. Сейчас дорога находится в плохом состоянии и по ней страшно ездить», – поделилась жительница двора Татьяна Заплетина.
Глава района Александр Кузнецов пояснил, что территория двора уже была обследована районной администрацией. На следующий год эта территория будет включена в реестр, и будет проведен комплексный ремонт не только проезда во двор, но и всей прилегающей дороги.
Александр Назаров обратился к Главе города с предложением об организации мероприятий, направленных на развитие туризма в Самаре, а также по вопросам культурно-исторического сотрудничества Самары и Самарканда. В ходе встречи обсудили возможность создания дискуссионных площадок для молодежи, где могли бы проводиться лекции о культурном наследии Самары и истории города.
«Нам необходимо выйти в публичную плоскость с этой идей, чтобы узнать мнение жителей. Сейчас есть повышенный интерес к нашему историческому наследию. В городе проводится много пеших экскурсий для жителей и гостей города. Нужно работать в этом направлении», – высказала своё мнение Глава Самары Елена Лапушкина.
Фото: администрация Самары